Lucas Guimarães fala pela primeira vez sobre morte de pai: Me sinto perdido

19/03/2022 | 15:10



Na última sexta-feira, dia 18, Lucas Guimarães quebrou o silêncio e se pronunciou pela primeira vez sobre a morte do pai. Em seu Instagram, o influenciador postou uma série de fotos com o pai e falou sobre a dor do luto depois por ter enfrentado várias perdas de uma vez só.

Cá estou eu! Dessa vez eu me sinto perdido. Não é fácil falar de quem a gente ama, ainda mais quando somos surpreendidos com perdas e ainda mais uma atrás da outra. Confesso que às vezes acho que estou vivendo em um filme sabe? Daqueles que a gente assiste e do nada acaba e logo após pegamos no sono. Mas, então lembro que é real!, começou.

O marido de Carlinhos Maia relembrou de sua vó e sua mãe, que também morreram há pouco tempo. Ele contou que não consegue nem dimensionar a dor que está sentindo e admitiu que a força usada neste momento vem de sua fé. Expondo seu lado religioso, Lucas falou que acredita que as coisas acontecem por motivos maiores.

Não posso indagar o Dono do mundo, o dono de de mim. Aquele que sabe o que faz. E assim eu continuo seguindo, do meu jeito, com a minha fé? que isso ninguém nunca irá tirar de mim e logo lembro que as maiores batalhas são sempre para os maiores soldados, expressou.

Guimarães também aproveitou o post para agradecer seu marido e sua família por todo o apoio e carinho.

Não é estou só, tenho um marido muito especial ao meu lado que cuida de mim e que me dá muito amor, que me traz sabedoria em tudo. Tenho minha tia Tânia, que é onde encontro o colo de mãe, ela faz me sentir criança. Tenho irmãos que amo loucamente e protejo com unhas e dentes, uma família linda e muito abençoada, amigos que são como irmãos, únicos. Tenho vocês que são da minha família, que não soltam a minha mão, que fazem questão de lembrar que nunca estarei sozinho! Eu amo muito vocês todos. Deus eu sei que a sua vontade é boa, perfeita e agradável, finalizou.