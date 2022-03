Seis escolas de samba ensaiam na Sapucaí neste fim de semana

Da ABr



19/03/2022 | 15:10



A Avenida Marquês de Sapucaí terá hoje (19) e amanhã (20) o segundo fim de semana de ensaios técnicos das escolas de samba do Rio de Janeiro.

Neste sábado, a partir das 19h, se apresentam três escolas da Série Ouro, antigamente conhecida como Grupo de Acesso. São elas a Unidos da Ponte, Acadêmicos do Cubango e o Império da Tijuca.

Amanhã desfilam três do Grupo Especial: Paraíso do Tuiuti, Vila Isabel e Mangueira.

O horário dos desfiles do Grupo Especial foi antecipado para 20h, em acordo entre a Liga Independente das Escolas de Samba (Liesa), a prefeitura do Rio e a concessionária MetrôRio, que vai prorrogar até a meia-noite o horário de funcionamento das estações Central do Brasil e Praça Onze, as mais próximas do Sambódromo. O último desfile está previsto para terminar às 23h30.

O acordo também vale para os três próximos domingos, quando ainda vão passar pela Sapucaí seis escolas do Grupo Especial: Unidos da Tijuca, Beija-Flor, Salgueiro, Mocidade, Grande Rio e Viradouro.

Na semana passada, o sambódromo do Rio recebeu, no sábado (12), as agremiações Em Cima da Hora, Império Serrano e Lins Imperial, e, no domingo (13), Imperatriz Leopoldinense, São Clemente e Portela.