'Mega' operação da PM resultou na prisão de 16 pessoas

Da Redação

Do Diário do Grande ABC



19/03/2022 | 14:23



Nesta sexta-feira (18), a ''''mega'''' Operação Grande ABC, realizada pelo CPA/M6 (Comando de Policiamento de Área - Metropolitana Seis) contou com mais 1.000 policiais e cerca de 404 viaturas policiais que trabalharam na operação em toda região. Como resultado, a ação resultou na prisão de 16 pessoas, sendo 14 delas indivíduos presos em flagrante por roubo, furto e tráfico de drogas e outro dois, procurados pela Justiça. A ''''mega'''' operação contou também com o apoio do helicóptero da Policia Militar e o canil do Batalhão de Choque.

Uma das ações da operação também proporcionou na desarticulação de três pontos de venda de drogas, com mais de três quilos e meio de entorpecentes apreendidos nas cidades de Santo André, Diadema e Mauá. Mais de 1.500 veículos, entre carros, motos e veículos de carga foram vistoriados, sendo que 17 (dezessete) veículos roubados/furtados foram recuperados e devolvidos aos proprietários.

Para o Coronel PM Gilson Hélio, Comandante do CPA/M6, os resultados foram muito satisfatórios, já que a prevenção dos crimes, a visibilidade e a almejada aproximação com a comunidade foram priorizadas em todas as ações policiais.

A mega operação foi realizada no dia em que o CPA/M6 comemorou o seu 47º aniversário.