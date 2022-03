'Grey's Anatomy': roteirista é afastada por mentir sobre histórico médico

19/03/2022 | 14:50



Elisabeth Finch, roteirista veterana de Grey's Anatomy, foi afastada do cargo sob acusação de ter mentido sobre o seu histórico médico. As informações são da revista The Hollywood Reporter.

Segundo a publicação, a profissional está sendo investigada por falsas alegações de um câncer raro nos ossos e um aborto ocorrido na época em que realizava quimioterapia.

Ela já contou que usava suas experiências como inspiração para escrever a narrativa da série, onde trabalhava desde 2014. A história dela, inclusive, chegou a virar fonte de artigos publicados na revista Elle.

Em comunicado, a ShondaLand, produtora de televisão fundada por Shonda Rhimes, disse que apenas Elisabeth pode falar sobre sua história pessoal.

As dúvidas sobre a veracidade das histórias da roteirista surgiram após colegas telefonarem para Jennifer Beyer, mulher dela. As duas estão passando por um divórcio.

Elisabeth participou da produção vários episódios do seriado, além de ter atuado como consultora. Os departamentos de recursos humanos e jurídico da Disney abriram uma investigação interna para apurar o caso.