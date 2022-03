Obituário - 20 de março de 2022

Ademir Medici

Do Diário do Grande ABC



20/03/2022 | 05:34



SANTO ANDRÉ



Eladio Rey Rodrigues, 89. Natural da Espanha. Residia na Vila Palmares, em Santo André. Dia 16. Crematório Vila Alpina.

Cynira Guide Alvette, 84. Natural de Vera Cruz (São Paulo). Residia na Vila Helena, em Santo André. Dia 16. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Valdemar Firmino Bezerra, 82. Natural de Águas Belas (Pernambuco). Residia no Parque das Nações, em Santo André. Dia 16, em São Bernardo. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Marli Bugni Magri, 81. Natural de Sorocaba (São Paulo). Residia no bairro Campestre, em Santo André. Dia 16. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

Marlene Moranti de Ávila, 75. Natural de Cambará (Paraná). Residia na Vila Metalúrgica, Utinga, em Santo André. Dia 16. Cemitério Sagrado Coração de Jesus, Camilópolis.

João Martins, 67. Natural de Jaú (São Paulo). Residia na Vila Tibiriçá, em Santo André. Dia 16. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Dinalia Pereira Reis, 65. Natural de Vitória da Conquista (Bahia). Residia no Parque João Ramalho, em Santo André. Dia 16. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Marli Costa Ramos, 61. Natural de Santo André. Residia na Vila Curuçá, em Santo André. Dia 16. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Wagner Vieira Santos, 56. Natural de Santo André. Residia na Vila Curuçá, em Santo André. Dia 16. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Agnaldo Roberto Pereira de Morais, 52. Natural de Santo André. Residia no Jardim Carla, em Santo André. Dia 16, em São Bernardo. Memorial Jardim Santo André.

Claudemir Alexandre, 48. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Jardim Alzira Franco, em Santo André. Dia 16. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Adriana Dias de Oliveira, 41. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Sítio dos Vianas, em Santo André. Dia 16. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



SÃO BERNARDO

Moacir Alves de Souza, 93. Natural de Campestre (Minas Gerais). Residia no Centro de São Bernardo. Comerciante. Dia 16. Cemitério de Vila Euclides.

Maria das Dores Silva, 84. Natural de Alagoa Nova (Paraíba). Residia no bairro dos Casa, em São bernardo. Dia 16. Memorial Jardim Santo André.

Maria Aparecida Rita, 83. Natural de Presidente Prudente (São Paulo). Residia no bairro do Ipiranga, em São Paulo, Capital. Dia 16, em São Bernardo. Cemitério de Vila Euclides.

Adalgiza Rodrigues de Carvalho, 81. Natural de Poá (São Paulo). Residia no bairro Baeta Neves, em São Bernardo. Dia 16. Cemitério dos Casa.

Pedro de Souza, 75. Natural de Andirá (Paraná). Residia no bairro Suíço, em São Bernardo. Dia 16. Cemitério Paulicéia.

Elizabete Galhardo, 71. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Taboão, em São Bernardo. Dia 16. Memorial Jardim Santo André.

Juarez Pinto de Almeida, 65. Natural de Itararé (São Paulo). Residia no Bairro Independência, em São Bernardo. Dia 16. Jardim da Colina.

Ivo Alves Miranda, 61. Natural de Caarapó (Mato Grosso do Sul). Residia na Vila Flórida, em São Bernardo. Dia 16. Jardim da Colina.

Zelinda Alexandra de Freitas, 61. Natural de Valentim Gentil (São Paulo). Residia no Jardim Brasilândia, em São Bernardo. Dia 16. Jardim da Colina.

Josefa Cardoso Damaceno dos Santos, 53. Natural de Cícero Dantas (Bahia). Residia no Parque Rio Grande, em São Bernardo. Dia 16. Jardim da Colina.

Francisca Luiza Sousa Oliveira, 50. Residia no bairro Ferrazópolis, em São Bernardo. Dia 16. Cemitério dos Casa.



SÃO CAETANO

João Leôncio de Lima, 96. Natural de Cabaceiras (Paraíba). Residia no bairro Nova Gerty, em São Caetano. Dia 16. Jardim da Colina, em São Bernardo.

Flora Caparros, 91. Natural de São Caetano. Residia no bairro Santa Paula, em São Caetano. Dia 16. Cemitério São Pedro, Vila Alpina.

José de Luca Neto, 80. Natural de São Caetano. Residia na Vila Barcelona, em São Caetano. Dia 16, em São Bernardo. Cemitério São Caetano, Vila Paula.

Maria de Fátima Micas, 60. Natural de Tanabi (São Paulo). Residia no bairro Cerâmica, em São Caetano. Dia 16, em Santo André. Memorial Jardim Santo André.



D I A D E M A

Acidalia Santos da Silva, 93. Natural de Ibiassucê (Bahia). Residia no bairro Piraporinha, em Diadema. Dia 16. Cemitério São Pedro, Vila Alpina.

Edvalso Júlio dos Santos, 82. Natural do Morro do Chapéu (Bahia). Residia no bairro Eldorado. Dia 16. Cemitério Municipal de Diadema.

José Domingos Gonçalves, 62. Natural de Diadema. Residia no bairro Eldorado. Dia 16. Cemitério Municipal de Diadema.

Eliana Batista Nobre de Oliveira, 58. Natural de Diadema. Residia na Vila Nogueira, em Diadema. Dia 16, em São Bernardo. Cemitério Municipal de Diadema.

Diogo Alves dos Santos, 36. Natural de Diadema. Residia no bairro Taboão. Dia 16. Cemitério Municipal de Diadema.



M A U A

Nair Retamero Turioni, 80. Natural de Marília (São Paulo). Residia no Jardim Guarará, em Santo André. Dia 16, em São Bernardo. Vale dos Pinheirais.

Fausta da Silva Teixeira, 69. Natural de Cachoeira Paulista. Residia na Vila Magini, em Mauá. Cabeleireira. Dia 16, em Santo André. Cemitério Santa Lídia.

Simone de Fátima Oliveira, 49. Natural de São Bernardo. Residia na Vila Rosa, em São Bernardo. Costureira. Dia 16, em Santo André. Vale dos Pinheirais.