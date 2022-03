Rodrigo Mussi fala sobre ausência dos pais durante infância: Base que não tive

19/03/2022 | 13:11



Rodrigo Mussi está de volta a sua cidade natal no interior de São Paulo, São José dos Campos, e aproveitou a viagem para relembrar sua infância. O ex-BBB usou seu Instagram para mostrar seu antigo apartamento e comentar sobre a ausência de seus pais durante sua juventude.

- Cheguei em casa, na minha cidade, que gosto muito. Daqui ninguém vai me tirar nesse final de semana. Não vou sair, não vou pra festa. Vou ver meus amigos e curtir meu Sport, ele disse em seus Stories.

Durante o tour pelos cômodos, Mussi mostrou um porta retrato com uma foto sua quando criança, e aproveitou a deixa para falar de sua família desestruturada.

- Nessa idade eu sofri muito, sofri muito com meus pais, que foram tóxicos. Nunca sentei à mesa pra jantar ou almoçar como uma família. É muito difícil construir os valores sozinho, sabia?, começou.

- Então, se vocês são abençoados com pais que amam vocês, deem graças a Deus todos os dias. É a base que não tive e gostaria de ter. Família constrói muitos valores bacanas pra nossa vida, o ex-brother finalizou.

Durante sua permanência no BBB22, Rodrigo comentou que cresceu em um ambiente tóxico - o rapaz foi expulso da casa da mãe e depois do pai, mas não deu muitos detalhes sobre a situação. E ele ainda passou por mais um drama: seu pai veio lhe pedir desculpas e logo depois sofreu um acidente de carro e morreu nos braços do filho.