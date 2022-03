Teorias, dummies e muitas calorias: veja tudo o que rolou no BBB22

19/03/2022 | 13:10



Sexta-feira é dia de festa no BBB22! E o evento do último dia 18 fez com que até o pessoal da xepa tirasse a barriga da miséria. A rede de fast food que patrocina o programa ofereceu lanches e batata frita à vontade para os brothers - Lucas Bissoli comentou que chegou a comer nove hambúrgueres. De barriga cheia, os integrantes do reality aproveitaram para especular sobre o jogo.

A rivalidade entre os quartos continua firme e Laís e Eliezer fizeram questão de deixar isso claro. A médica aproveitou a festa em clima de despedida porque acredita que será indicada ao paredão pelo líder da semana, Arthur Aguiar.

Com medo da formação de uma eliminação formada apenas por integrantes do quarto lollipop, a sister declarou que caso seja indicada vai puxar algum amigo do ator no contragolpe. Já o alvo de Eli é outro: o participante do time pipoca quer garantir que a casa vote no Paulo André.

Enquanto isso, do outro lado da casa mais vigiada do Brasil, o pessoal do quarto grunge se reunia. Em conversa com Paulo André e Pedro Scooby, Arthur comentou sobre sua briga com Laís no último Jogo da Discórdia e classificou o episódio como um show ridículo.

Mas não é só de estratégia que se vive! Durante a conversa dos meninos, Scooby revelou que pretender ser papai mais uma vez. De acordo com o atleta, sua esposa atual, Cintia Dicker, pensa em engravidar e ele afirmou que quer estar preparado para quando a criança chegar.

-Se minha mulher quiser engravidar mesmo em dezembro, quero ter uma estrutura f**a, Scooby disse, se referindo a uma casa bem estruturada em Portugal, país onde ele, seus filhos e sua ex-esposa, Luana Piovani, vivem.

Ainda em clima de alegria, Linn da Quebrada, Eslovênia e Jessi decidiram fazer algumas brincadeiras bobas e gostosas. As três amigas jogaram Eu Nunca e revelaram detalhes polêmicos de sua vida pessoal, como sexo em público e beijo triplo.

Mantendo a vibe picante da noite, Paulo André dançou sensualmente para Linn da Quebrada, que ficou sem fôlego. E o gingado do corredor mexeu com mais pessoas dentro da casa. Gustavo comentou com Laís que se fosse dois por cento menos hétero, ficaria com o colega de confinamento. Eita!

E quem disse que os Dummies não podem se divertir também? A festa contou com atrações como tirolesa, tobogã e roda-roda, e os ajudantes mascarados estavam lá para auxiliar os participantes. Os auxiliares aproveitaram o evento para celebrar com alguns brothers, como Douglas Silva, que dançou com os Dummies e até nomeou os personagens.