Gloria Pires posa deitada em uma poltrona

19/03/2022 | 11:11



Se você acha que a sensualidade acaba antes dos 50 anos de idade, está muito enganado! Gloria Pires apareceu recentemente em suas redes sociais deixando bem claro o quão inteirona está, mesmo com seus 58 anos de idade.

A atriz compartilhou com seus fãs e seguidores uma foto esbanjando sensualidade quando apareceu deitada em uma poltrona com um vestidinho animal print no melhor estilo tomara que caia, sandálias abertas e baixinhas nos pés, um chapéu na cabeça e, claro, aquela pose toda.

No fundo da foto dava para ver uma enorme piscina que no mínimo a atriz já devia ter aproveitado até dizer chega e foi tirar um cochilo na poltrona e acabou sensualizando - que obviamente os fãs ficaram alucinados e fizeram uma verdadeira chuva de elogios nos comentários.