Jade Picon é flagrada usando bolsa de quase oito mil reais

19/03/2022 | 11:11



Que os famosos gostam de ter certos luxos, todo mundo sabe, né? Acontece que, vez ou outra, as celebridades compartilham algumas de suas extravagâncias nas redes sociais e acabam chocando os fãs - ou, até mesmo, outros famosos!

Após ser eliminada do BBB22, Jade Picon anda com a agenda cheia de compromissos e anda sendo vista viajando para lá e para cá. Recentemente, a influenciadora foi vista embarcando no Aeroporto Santos Dumont, do Rio de Janeiro, depois de participar de uma dinâmica dentro da casa mais vigiada do Brasil.

Jade apareceu usando um look all black de máscara de proteção preta, boné, casaco e calça da mesma tonalidade, mas o que realmente chamou a atenção foi a bolsa preta que a influenciadora estava usando porque ela foi avaliada em quase oito mil reais.