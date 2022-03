Maíra Cardi revela que não aceitaria novas traições de Arthur Aguiar

19/03/2022 | 11:10



Os problemas que aconteceram no passado envolvendo o relacionamento de Maíra Cardi voltaram com tudo depois que o marido dela, Arthur Aguiar, decidiu ficar confinado no BBB22 e até então a life coach anda falando sobre isso nas redes sociais.

Em uma entrevista para o canal de Matheus Mazzafera, Maíra Cardi voltou a falar sobre o seu casamento e deixou bem claro que mudou de ideia e que não iria aceitar de maneira alguma uma nova traição partindo do marido.

- Depois que eu tive esse encontro com Deus, tudo mudou. Inclusive a minha aceitação com traição. Hoje eu entendo que o sexo traz uma energia espiritual gigantesca. Quando eu troco energia com alguém, tudo que você tem vem para mim.

Ela ainda relembrou durante um bate-papo o término de seu casamento com o ator e fez questão de deixar claro que não rompeu apenas por conta das traições.

- Eu terminei porque eu não sabia quem era ele. Ele foi desleal. Eu achava antigamente que, quando a gente vivia um casamento de muitos anos, se uma das duas partes se envolvesse com outra pessoa, podia existir uma questão carnal muito mais forte e não invalidava tudo aquilo que você viveu com a pessoa simplesmente porque ela teve um deslize. Então eu continuaria se eu soubesse.

Maíra Cardi contou também que não é uma mulher ciumenta e que não possui as senhas dos aplicativos, redes sociais e nem do celular de Arthur Aguiar. E ainda assim, ela descartou a possibilidade de um relacionamento aberto.

- Eu não quero que alguém esteja comigo porque eu estou obrigando. Eu não quero ter que olhar seu celular para que você não me traia. Você que tem que querer não me trair. E, se você quiser me trair, significa que eu não estou te bastando mais.