Quartararo faz pole na Indonésia e volta a largar em 1º na MotoGP após nove meses

19/03/2022 | 10:10



O atual campeão da MotoGP, Fabio Quartararo, voltará a largar da primeira posição do grid após nove meses sem conseguir o melhor tempo do Q2. O francês fez uma volta de 1min31s067 no Circuito Internacional de Mandalika, na madrugada deste sábado (horário de Brasília), e conquistou a pole position da etapa da Indonésia, marcada para domingo. O espanhol Jorge Martín e o francês Johann Zarco, companheiros de Pramac Racing, ficaram em segundo e terceiro, respectivamente.

Apesar do título na temporada passada, Quartararo ficou todo o segundo semestre sem alcançar uma pole sequer. A última vez que ele fez o primeiro tempo da classificação final foi no início de junho do ano passado, durante a disputa da etapa da Catalunha. Na ocasião, não conseguiu administrar a vantagem inicial e terminou a corrida em sexto lugar.

"É bom estar de volta aqui, fazia bastante tempo. Eu estou muito feliz", afirmou o atual campeão. "Eu acho que hoje não cometemos muitos erros na qualificação e acho que valeu a pena. Obrigado ao time, porque nunca desistimos mesmo com resultados ruins, e estamos aqui de novo. Sinto-me ótimo para amanhã", completou.

Na Indonésia, Quartaro tentará se recuperar após um início não muito animador na primeira etapa da temporada, disputada há duas semanas no Catar, onde terminou em nono lugar após largar em 11º. A corrida foi vencida pelo Italiano Enea Bastianini, seguido pelo sul-africano Brad Binder e pelo espanhol Pol Espargaró.

Bastianini, primeiro vencedor do ano, larga em quinto no domingo, atrás de Binder, que fez o quarto melhor tempo do Q2. O top 10 tem ainda o italiano Francesco Bagnaia, o português Miguel Oliveira, o espanhol Alex Rins, o australiano Jack Miller e o espanhol Aleix Espargaró.

Nomes expressivos como o multicampeão Marc Márquez, Pol Espargaró e Joan Mir foram eliminados no Q1, que também teve a presença de Bagnaia, único entre os quatro que avançou. A disputa foi marcada por duas quedas de Márquez, dono da longínqua 19ª posição do grid. Espargaro ficou em 16º e Mir em 18º. A largada da etapa da Indonésia está marcada para as 4 horas (horário de Brasília) deste domingo.