Sesc Santo André recebe a cantora Mariana Aydar

19/03/2022 | 09:40



A cantora Mariana Aydar se apresenta neste sábado (19) no Sesc Santo André. O forró é a influência musical mais marcante no som de Mariana Aydar, que alia sofisticação e contemporaneidade às suas raízes da música nordestina. A paixão nasceu na infância, no colo de Luiz Gonzaga; percorreu a juventude como backing vocal de Daniela Mercury, passando por muitas casas de forró com sua banda Caruá. Ela sempre esteve em meio a xotes, xaxados e baiões.

A paixão pela cultura do Nordeste pautou a estreia como diretora de cinema – ao lado de Joaquim Castro e Dudu Nazarian - no filme “Dominguinhos” (2014), documentário sobre o músico com quem teve uma relação especial. Para difundir a música nordestina, criou o bloco “Forrozin”, que fez um debut inesquecível no carnaval de São Paulo, em 2018, ao lado de Gilberto Gil. No Carnaval de 2019, mais uma vez, arrastou uma multidão de foliões para a Avenida Ipiranga com a São João. Considerada um elo entre o novo e o tradicional, a cantora lançou-se sem medo às novas experiências, retomando suas origens forrozeiras e voltando a ser uma compositora atuante. Uma voz feminina empoderada, necessária e atual em um ambiente marcado pelo conservadorismo.



Show “Veia Nordestina”



Neste show, Mariana apresenta seu disco “Veia Nordestina”, lançado pelo selo Natura Musical em 3 EPs de streaming ao longo de 2019 e formando um disco físico no final do ano. O repertório do show é composto por músicas de autoria própria e de compositores contemporâneos que integram o disco, como Isabela Moraes, Duani e Juliana Strassacapa. Nessa volta ao forró, Mariana também relembra os clássicos do repertório de seu mestre e amigo, Dominguinhos, que fazem parte de suas regravações como “Te Faço um Cafuné” e “Preciso do Teu Sorriso” além de outros sucessos do balaio forrozeiro como “Feira de Mangaio”, “Forró do Xenhenhém” e “Frevo Mulher”.



Ficha Técnica



Cosme Vieira (sanfona); Feeh Silva (zabumba); Bruno Marques (MPC e SPD); Rafa Moraes (guitarra); Magno Vito (baixo e synth bass)

Dani Acioli (cenário e figurino)





Protocolos - Para adentrar as unidades do Sesc, no estado de São Paulo, é necessário apresentar comprovação da vacina contra a Covid-19, junto com um documento com foto.

-?Maiores de 12 anos devem apresentar o comprovante contendo as DUAS doses ou dose única da vacina.

- Crianças de 05 a 11 anos devem apresentar o comprovante evidenciando UMA dose (conforme calendário do município).

O público pode apresentar o comprovante de vacinação físico, recebido no ato da vacinação, ou o comprovante digital, disponibilizado pelas plataformas VaciVida e ConectSUS ou pelo aplicativo e-saúdeSP. Mais informações em: www.sescsp.org.br/voltagradual. O uso de máscaras cobrindo nariz e boca é obrigatório durante o tempo de permanência nos espaços.



Teatros - Os teatros do Sesc operam, neste momento, com capacidade reduzida de público. Com distanciamento seguro entre fileiras e cadeiras e uso obrigatório de máscaras cobrindo nariz e boca durante todo tempo de permanência, a unidade segue rigorosamente os protocolos para contenção do coronavírus. Os shows, peças teatrais, espetáculos de dança e circo tem ingressos marcados, que podem ser adquiridos online, pelo Portal Sesc SP, ou presencialmente nas bilheterias das unidades que integram a Rede Sesc SP.





SERVIÇO



MÚSICA - TEATRO DO SESC SANTO ANDRÉ



Dia 19/3, sábado, às 20h

Mariana Aydar - Show "Veia Nordestina"



Venda de Ingressos: online no Portal Sesc SP desde de 15/3, às 14h, e presencial nas Bilheterias da Rede Sesc a partir de 16/3, às 17h.



Valores de Ingressos



R$ 40,00 (inteira) para o público geral e R$ 20,00 (meia-entrada) para público com Credencial Plena válida e categorias elegíveis ao desconto de 50%, de acordo com a legislação vigente.



Valor Estacionamento - Espetáculos



R$6,00 – portadores de Credencial Plena válida

R$11,00 – público geral