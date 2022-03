São Bernardo FC pode poupar peças visando a segunda fase

Dérek Bittencourt

Do Diário do Grande ABC



19/03/2022 | 09:35



Garantido nas quartas de final do Campeonato Paulista, quando terá pela frente o São Paulo, o São Bernardo FC realiza hoje, a partir das 16h, no Estádio1º de Maio, o último compromisso pela primeira fase da competição, quando recebe o Guarani, este que ainda luta pelo avanço à segunda fase.

Justamente pelo confronto com o Tricolor ser ­ provavelmente ­ na terça ou quarta-feira, existe a possibilidade de o técnico Márcio Zanardi poupar algumas peças, casos dos zagueiros Matheus Salustiano e Ligger, do volante Cesinha e do atacante João Carlos, todos eles pendurados com dois cartões amarelos.

Independentemente de quem for jogar, a expectativa é grande por mais uma boa apresentação aurinegra. "Temos que entrar em campo para vencer e isso nos dará mais confiança para os jogos decisivos, não podemos pular etapas e por isso estamos muito focados nessa rodada. Vamos dar o nosso máximo e aumentar nossa pontuação. Sabemos que o adversário virá com tudo, mas temos condições de vencer diante de nossa torcida", disse o atacante Silvinho. "Estamos focados somente na vitória, vamos entrar com tudo para ganhar o jogo e aumentar a nossa pontuação no grupo. O Paulistão é muito difícil e o nosso primeiro objetivo foi alcançado, mas não podemos nos acomodar nisso", emendou o lateral-direito Lucas Ferron.