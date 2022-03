Obituário - 19 de março de 2022

Ademir Medici

Do Diário do Grande ABC



19/03/2022 | 09:33



SANTO ANDRÉ

Rosa da Conceição Esteves Caldas, 95. Natural de Portugal. Residia no bairro Bangu, em Santo André. Dia 15. Memorial Phoenix.

Marica Otsuka, 92. Natural de Iguape (São Paulo). Residia no Parque das Nações, em Santo André. Dia 15. Cemitério da Saudade, Vila Assunção.

Clementina Pedido Magro, 88. Natural de Bragança Paulista. Residia na Vila Alzira, em Santo André. Dia 15. Cemitério da Saudade, Vila Assunção.

Joana Maria de Jesus, 88. Natural de Abaeté (Minas Gerais). Residia na Vila Bastos, em Santo André. Dia 15. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Hurda Paiva dos Santos, 86. Natural de Jacareí (São Paulo). Residia no bairro Campestre, em Santo André. Dia 15. Colinas dos Ipês, em Suzano (São Paulo).

Iride Branco Prando, 85. Natural de Fernando Prestes (São Paulo). Residia na Vila Humaitá, em Santo André. Dia 15. Memorial Jardim Santo André.

Angelo Paparote, 84. Natural de Santo Antonio do Jardim (São Paulo). Residia na Vila Assunção, em Santo André. Dia 15. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

Rosa Leal Alves, 83. Natural de São Joaquim da Barra (São Paulo). Residia no Parque Erasmo Assunção, em Santo André. Dia 15. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Clarinda Cunha, 83. Natural de Palmital (São Paulo). Residia no bairro Bangu, em Santo André. Dia 15. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Maria Thereza Boccia, 76. Natural de Lagoinha (São Paulo). Residia na Vila Palmares, em Santo André. Dia 15, em Santo André. Cemitério Congonhas, em São Paulo (Capital).

Terezinha dos Santos Perego, 74. Natural de Paramirim (Bahia). Residia no bairro Campestre, em Santo André. Dia 15. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Sirley Santos de Carvalho, 64. Natural de Curitiba (Paraná). Residia no bairro Camilópolis, em Santo André. Autônoma. Dia 15. Memorial Jardim Santo André.

Fábio Pereira de Castro, 49. Natural de Taquaritinga do Norte (Pernambuco). Residia no Parque das Nações, em Santo André. Cozinheiro. Dia 15. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Márcio Júlio de Oliveira, 44. Natural de Santo André. Residia no Parque Oratório, em Santo André. Engenheiro civil. Dia 15. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Samir de Oliveira Reina, 40. Natural de São Caetano. Residia no Parque Jaçatuba, em Santo André. Engenheiro civil. Dia 15, em São Bernardo. Jardim da Colina.



SÃO BERNARDO

Raimundo Silva, 97. Natural de Providência (Minas Gerais). Residia no Vale do Sol, em Botucatu (São Paulo). Dia 10. Cemitério de Vila Euclides.

Maria Duenhas Sanches, 92. Natural de Itajobi (São Paulo). Residia na Vila Buenos Aires, em São Paulo, Capital. Dia 11. Cemitério de Vila Euclides.

Therezinha Fabrio Pico, 88. Natural de Pederneiras (São Paulo). Residia no bairro Cambuci, em São Paulo, Capital. Dia 14. Cemitério de Vila Euclides.

Olga Maria Sabatini Gholdi, 85. Natural de São Bernardo. Residia no bairro Assunção, em São Bernardo. Dia 7. Cemitério de Vila Euclides.

Geraldo Batista Alves, 82. Natural de Itapetim (Pernambuco). Residia no bairro Independência, em São Bernardo. Dia 15, em Diadema. Cemitério dos Casa.

Idalino Lourenço, 80. Natural de Teófilo Otoni (Minas Gerais). Residia no Jardim Silvina, em São Bernardo. Dia 15. Cemitério dos Casa.

Milton Yoshiaki Matsui, 80. Natural de Vera Cruz (São Paulo). Residia em Santo Amaro, São Paulo, Capital. Dia 13. Cemitério de Vila Euclides.

Bernardo Afonso Sistig, 79. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Centro de São Bernardo. Dia 15. Cemitério do Baeta.

Luiz Machado, 77. Natural de Lins (São Paulo). Residia no Jardim São Paulo, em São Bernardo. Dia 15. Cemitério da Paulicéia.

Rudolf Simon Wolf, 71. Natural da Alemanha. Residia no Centro de São Bernardo. Dia 6. Cemitério de Vila Euclides.

Paulo Sérgio Ribeiro, 57. Natural de Crato (Ceará). Residia no bairro Alves Dias, em São Bernardo. Dia 15. Memorial Phoenix.

Marco Antonio Gonçalves, 53. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Itaim Paulista, em São Paulo, Capital. Cemitério de Vila Euclides.

Francinaldo Timóteo de Sousa, 41. Natural de Santa Cruz (Paraíba). Residia no bairro Cooperativa, em São Bernardo. Dia 15. Cemitério do Baeta.

Diana Alves dos Santos Silva, 29. Natural de Santo André. Residia na Vila Pelé, Distrito de Riacho Grande, em São Bernardo. Dia 15. Cemitério do Baeta.



SÃO CAETANO

Júlia Mirna Loriato Carnevali, 74. Natural de São Caetano. Residia no bairro Olímpico, em São Caetano. Dia 15, em Santo André. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



D I A D E M A

Moisés Dias Barbosa, 81. Natural de Murici (Alagoas). Residia no Jardim Canhema, em Diadema. Dia 15, em São Bernardo. Cemitério da Paulicéia.

José Luiz Gomes, 58. Natural e Santo André. Residia no Jardim Inamar, em Diadema. Dia 15. Vale da Paz.

Marcio Paludeto Kojo, 42. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Centro de Diadema. Dia 15. Cemitério Campo Grande, em São Paulo, Capital.

M A U Á

Moisés Rodrigues, 71. Natural de Duartina (São Paulo). Residia na Vila Nova Mauá, em Mauá. Dia 15, em Santo André. Cemitério Santa Lídia.



RIBEIRÃO PIRES

Dolores Rubio Ramão, 88. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Jardim Santa Cruz, em Ribeirão Pires. Dia 14. Cemitério São José.

Ricardo Fonseca, 60. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro São-Caetaninho, em Ribeirão Pires. Dia 15. Cemitério São José.

Aloísio Leandro da Silva, 53. Natural de São João (Pernambuco). Residia no Jardim Luso, em Ribeirão Pires. Dia 14. Cemitério São José.

Wagner Silveira, 52. Natural de São Paulo, Capital. Residia na Estância Nobless, em Ribeirão Pires. Dia 15. Cemitério São José.

Eliomar Martins, 48. Natural de Magé (Rio de Janeiro). Residia na Vila Suíça, em Ribeirão Pires. Dia 15. Cemitério São José.