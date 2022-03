Água Santa e Santos medem forças com metas em comum

Dérek Bittencourt

Do Diário do Grande ABC



19/03/2022 | 09:30



Santos e Água Santa se enfrentam hoje, a partir das 16h, na Vila Belmiro, com muito em jogo. Isso porque ambos ainda têm risco de rebaixamento, bem como nutrem expectativa pela classificação no Paulistão. Os dois, no entanto, não dependem apenas de si para o segundo objetivo. E, ao mesmo tempo, um empate pode ser suficiente para que, pelo menos, escapem da degola à Série A-2, de onde o time da região veio no ano passado e uma divisão que o Alvinegro jamais disputou. Um empate da Ponte Preta com o Ituano também é suficiente para garantir a dupla na elite.

O time de Diadema, com 11 pontos, precisa não apenas vencer o Peixe, como torcer por derrotas de Inter de Limeira (14) e Guarani (13) ­ que encaram, respectivamente, Santo André e São Bernardo FC ­ para se classificar às quartas de final pela primeira vez em sua história profissional. Já os santistas, também com 11 pontos, precisam necessariamente de um triunfo sobre o Netuno e de um revés do Ramalhão (soma 12) para avançar.

"Se matematicamente ainda temos chances de classificação, então não podemos deixar de sonhar. Sabemos que é difícil, pois não depende só da gente. Mas vamos lutar até o fim para, quem sabe no fim, Deus nos abençoe com essa vaga", disse o lateral Alyson, do Netuno.