Santo André recebe a Inter de Limeira para consolidar vaga

Dérek Bittencourt

Do Diário do Grande ABC



19/03/2022 | 09:27



Com a sequência na elite garantida, o Santo André chega hoje à 12ª e última rodada da primeira fase do Campeonato Paulista dependendo apenas de si para alcançar as quartas de final. A partir das 16h, o Ramalhão recebe a Inter de Limeira, no Estádio Bruno Daniel, e a vitória coloca o time na fase seguinte, pela qual vai enfrentar o Red Bull Bragantino, este que já está garantido.

Se os andreenses empatarem ou perderem, dependem do resultado entre Santos x Água Santa, que jogam na Baixada. O Peixe tem um ponto a menos do que os ramalhinos na classificação do Grupo D (12 a 11), saldo de gols inferior (-4 a -1), mas o mesmo número de vitórias. Ou seja, revés ou empate do Peixe ­ e o Netuno entrará vivo na luta pela classificação ­ automaticamente coloca o Santo André nomata-mata (desde que oRamalhão não seja goleado pela Inter de Limeira, perdendo a diferença do saldo).

"Nossa permanência é página virada. Claro que o alívio é grande, sabemos o peso da nossa responsabilidade, que continua por um novo objetivo. Ganhar é sempre fundamental, a gente trabalha por isso e a ideia é fazer bom jogo, equilibrado, consistente, evoluir do que foi nas últimas partidas e ver o que Deus tem para nós. Espero que seja uma classificação, que sejam coisas boas que a gente possa deixar para a continuidade dessa reconstrução do Santo André", disse o técnico Thiago Carpini, em tom de despedida ­ ele tem sondagens de Chapecoense e Ferroviária. "E se não for classificação, vamos trabalhar pelo Troféu do Interior, da melhor maneira possível, para fazer o que for melhor para o clube, representando essa torcida e essa cidade."

O treinador ainda convocou a torcida andreense a comparecer para empurrar o time ­ a diretoria, inclusive, fez promoção de ingressos a R$ 15 (meia) e R$ 30 (inteira). "Espero que o torcedor venha, compareça, participe. Esperamos comemorar juntos a eles um bom jogo, a vitória, a classificação.O Ramalhão precisa de vocês, torcedores. Contamos com seu apoio. Que possam incentivar do primeiro ao último minuto. Entrega e luta não vão faltar. Queremos presentear aqueles que vierem com bom jogo e com uma vitória."