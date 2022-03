Incentivo fiscal para empresas garante loja Havan em São Bernardo

Da Redação



19/03/2022 | 08:46



A política pública de incentivo fiscal implantada pela Prefeitura de São Bernardo, comandada por Orlando Morando (PSDB), tem gerado frutos sólidos e, desta vez, assegura a abertura da megaloja da Havan na cidade. Em fase final de montagem, na Avenida Piraporinha, região do bairro Planalto, a unidade será a primeira do Grande ABC e uma das maiores da rede de varejo no Estado de São Paulo, que será inaugurada ao público no dia 1º de abril.

O empreendimento contou com R$ 60 milhões de investimento total, integralmente advindo da iniciativa privada. Serão 8.000 metros quadrados de área de venda, registrando, inicialmente, 440 vagas de estacionamento. A inauguração vai impactar diretamente em 150 novas vagas de emprego na cidade ­ sendo 110 no setor operacional ­, e irá oferecer o mesmo mix de produtos das demais unidades do grupo.

Morando visitou a loja ontem, e destacou a importância das ações praticadas pelo governo para atrair investimentos, emprego e renda em São Bernardo, a exemplo de benefícios em tributos. "A loja vem trazer desenvolvimento, crescimento e conforto. Mais uma boa opção de compra para o consumidor da cidade e de todo o (Grande) ABC. São Bernardo não para de crescer. Aqui não tem aumento de IPTU, está congelado há cinco anos. A Havan terá desconto, porque todas as empresas que geram novos empregos têm desconto no IPTU. Além disso, praticamos as menores alíquotas de imposto, em ISS", afirmou o prefeito.

Durante a agenda feita na unidade, na qual acompanhou a colocação de parte dos itens de estoque e conversou com funcionários, o chefe do Executivo frisou também sobre a rapidez na liberação de licenciamento de empresas, situação que cria ambiente favorável para negócios. "Ouvi do próprio Luciano Hang, proprietário da Havan, que foi um dos alvarás de construção mais rápidos do Brasil. Aqui na cidade a gente desburocratiza, facilita os processos, porque investimento é muito importante", pontuou Morando. "São centenas de postos de trabalho, gerados, inclusive, já desde a etapa de obras."

O prefeito foi recebido em janeiro de 2020 por Hang, ocasião em que o empresário informou sobre a construção da loja. A visita ocorreu na sede administrativa da empresa, localizada em Brusque, em Santa Catarina ­ cidade onde foi fundada, em 1986. Atualmente, a rede contabiliza 20 mil colaboradores.

Gerente de vendas da Havan, Wellington Chevonica sustentou que a megaloja, unidade de número 170 da rede varejista, irá comercializar cerca de 300 mil produtos no local. "Será uma loja completa para toda a família, com brinquedos, eletrodomésticos, móveis, tapetes, cortinas, decoração, confecção, entre outras opções. Esperamos todo o público a partir do dia 1º nesta nova unidade."

A chegada da Havan vem acompanhada de outras obras no entorno da loja. Trata-se da canalização do Córrego Ribeirão dos Couros, finalizada pela Prefeitura. A iniciativa foi executada visando eliminar problemas com os alagamentos na região de divisa com Diadema ao mesmo tempo em que vai evitar eventuais prejuízos à nova unidade.