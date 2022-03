Sâmia debate Casa Abrigo no Consórcio

Do Diário do Grande ABC



19/03/2022 | 08:39



Deputada federal pela Capital, Sâmia Bonfim (Psol) visitou ontem o Consórcio Intermunicipal do Grande ABC para debater a importância da Casa Abrigo Regional, iniciativa mantida pelo colegiado e que auxilia na proteção de mulheres em situação de violência doméstica. A emenda destinada pela parlamentar será direcionada pelo Consórcio para o custeio do programa e manutenção predial. Durante o encontro na sede da entidade regional, a deputada ressaltou que a Casa Abrigo tem papel fundamental para garantir a proteção de mulheres em situação de violência nas sete cidades. Também acompanharam a reunião a vereadora Bruna Biondi (Psol) e Fernanda Gomes, do mandato coletivo das Mulheres por mais Direitos, de São Caetano.

Bastidores



Gratidão

Claudinho da Geladeira (PSDB), que comanda o Paço de Rio Grande da Serra, agradeceu a atuação da deputada estadual por São Bernardo Carla Morando (PSDB), que articulou junto ao governo do Estado de São Paulo e conseguiu que a cidade recebesse maquinário pesado para ser utilizado no município. Dentre os veículos estão caminhão de coleta seletiva, pá carregadeira, uma van, uma van acessível, uma moto niveladora e até uma ambulância.

Visita tucana

O prefeito de São Caetano, José Auricchio Júnior (PSDB), se encontrou com o senador José Serra durante a semana. Para celebrar a recepção do tucano histórico, Auricchio escreveu um texto e lembrou as conquistas realizadas por José Serra. O prefeito ressaltou a passagem de Serra como ministro da Saúde, quando incentivou a comercialização dos medicamentos genéricos, por exemplo. Relembrou a passagem de Serra no comando do Palácio dos Bandeirantes e também como ministro das Relações Exteriores.