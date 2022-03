Alex exalta federação e quer buscar reeleição

Daniel Tossato

Do Diário do Grande ABC



19/03/2022 | 08:33



Deputado federal com domicílio eleitoral em São Bernardo, Alex Manente (Cidadania) afirmou que buscará a reeleição no pleito de outubro, e avaliou que a federação com o PSDB poderá abrir caminho para que a sigla em que atua possa dobrar a bancada na Câmara Federal. Hoje, a legenda conta com oito parlamentares.

Segundo Alex, a busca pela reeleição surgiu após o deputado avaliar que não apareceu nenhuma outra figura política que pudesse ocupar o espaço caso encampasse qualquer outra disputa eleitoral. Na visão do federal, a sua atuação é importante para colocar e manter o Grande ABC nas discussões em nível nacional.

"Sempre lutei para que as cidades do Grande ABC recebessem recursos. Minha intenção é sempre manter a região nas discussões nacionais e em evidência. A minha obrigação é representar o Grande ABC em todos os aspectos. Digo com muita tranquilidade que não tenho necessidade de ter mais um mandato como deputado federal, mas nesse momento não consigo enxergar alguém que consiga ocupar este espaço para o Grande ABC", afirmou o deputado federal, durante visita ao Diário, ontem.

Caso Alex Manente siga de fato para a reeleição, poderá ser deputado federal pela terceira vez. No início do ano passado, Alex chegou a admitir que poderia buscar uma vaga no Senado. "Hoje estou focado na reeleição", afirmou. Além de Alex, São Bernardo conta com o deputado federal Vicente Paulo da Silva, o Vicentinho (PT), que também pretende buscar reeleição.

Quanto à federação com o PSDB, e que foi avalizada pelos integrantes do Cidadania no dia 19 de fevereiro, Alex Manente declarou que a união entre as duas legendas fortalecerá as duas siglas, e que seu partido poderá conquistar mais cadeiras no Congresso.

"Sempre atuamos em parceria com o PSDB. Somos parceiros históricos. A federação do Cidadania com o PSDB fortalecerá ainda mais a atuação das siglas. O Cidadania projeta eleger 15 deputados (federais)", apostou. Alex foi eleito tesoureiro nacional do partido para mandato de quatro anos. O parlamentar deverá cuidar de montante equivalente a R$ 150 milhões, fatia pertencente ao partido referente aos fundos partidário e eleitoral.

Junto do PSDB, o Cidadania busca traçar caminho na terceira via, considerada a opção à polarização entre o atual presidente da República, Jair Bolsonaro (PSL), e o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que lideram as atuais pesquisas eleitorais. Na visão do parlamentar, ainda que a figura da terceira via ainda não tenha despontado, "não é hora de jogar a toalha".

"O Cidadania e o PSDB já atuam para a viabilização de um nome da terceira via. Nós não temos nenhuma preocupação com os números das últimas pesquisas. Temos que unificar todas as forças progressistas que querem um Estado diferente. Hoje, se fizermos uma avaliação de eficiência, não há questionamento da postura do governador (do Estado de São Paulo, João) Doria (PSDB). Se perguntasse ao brasileiro quem ele queria para lidar com a pandemia, ele não responderia nem Lula nem Bolsonaro. Então, há caminhos alternativos", avaliou Alex.