Ribeirão Pires planeja investir R$ 24,5 milhões em melhorias

Daniel Tossato

Do Diário do Grande ABC



19/03/2022 | 08:28



Prefeito de Ribeirão Pires, Clóvis Volpi (PL) anunciou investimento de R$ 24,5 milhões, que serão utilizados para realização de diversas intervenções em toda a cidade. A maior parte do montante ­ R$ 20 milhões ­ será utilizada para projeto de capeamento asfáltico na região do bairro Ouro Fino Paulista. Hoje, o município comemora 68 anos.

Segundo a projeção de Volpi, a ideia é iniciar as intervenções ainda neste mês, mas realizar as obras ao longo do ano. Muitas das demandas, principalmente as intervenções ligadas ao recapeamento de vias, são antigas e, por isso, serão prioridade na gestão do liberal.

Somente no bairro Ouro Fino Paulista, região mais afastada da cidade, o investimento de R$ 20 milhões será utilizado para capeamento asfáltico em diversas vias. A verba foi disponibilizada por meio de emenda partidária federal.

A Prefeitura vai iniciar o maior programa de asfalto da história do município. Serão contempladas mais de 80 ruas em 13 bairros. As medições já foram iniciadas. Essa intervenção é proveniente do Finisa (Financiamento à Infraestrutura e ao Saneamento) junto à Caixa. Esse convênio contempla também a construção de um ginásio de esportes na Vila Gomes, que terá capacidade para mais de 2.000 pessoas.

"Algumas destas demandas são muito antigas. Então, deveremos realizar estas obras. Grande parte do valor, cerca de R$ 17 milhões, será utilizada para obras de infraestrutura e recapeamento de diversas vias na cidade", afirmou ao Diário o chefe do Executivo, ontem.

Além disso, a administração retomou as obras do Hospital Santa Luzia, previsto para ficar pronto em até 24 meses. O município vai ganhar o CEM (Centro de Especialidades Médicas) e o Caism (Centro de Atenção Integrada à Saúde da Mulher). O equipamento vai funcionar ao lado da Fábrica de Sal e oferecerá série de consultas que até então não existiam na rede municipal. Outra boa notícia aos moradores é a reforma da Unidade de Saúde Parque Aliança, que havia sido paralisada.

TERMINAL RODOVIÁRIO

Outra obra que está prestes a começar nos próximos dias é a reforma do terminal rodoviário, que receberá aporte de R$ 4,5 milhões, recurso disponibilizado pelo Dadetur (Departamento de Apoio ao Desenvolvimento dos Municípios Turísticos), do governo do Estado.

O projeto visa modernizar o equipamento e proporcionar maior comodidade aos usuários. Toda a estrutura passará por reforma, desde a parte externa, como cobertura, acessos e bicicletário, até a interna, como banheiros, sistemas elétrico e hidráulico, corredores e bilheteria. A licitação para contratação da empresa responsável pelas intervenções deverá ser anunciada ainda nos próximos dias.

As obras devem se estender por, aproximadamente, 12 meses