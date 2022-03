Polícia confirma quatro mortes em queda do avião dos EUA que caiu na Noruega

19/03/2022 | 07:34



Os quatro tripulantes que estavam a bordo da aeronave militar que caiu no norte da Noruega na sexta-feira, 18, morreram. Os nomes ainda não foram revelados. A informação foi confirmada pela polícia local neste sábado, 19. A aeronave MV-22B Osprey pertencente ao Corpo de Fuzileiros Navais dos EUA estava participando de um exercício militar da Otan.

Os serviços de resgate chegaram ao local do acidente por terra no início do sábado, depois que os helicópteros não conseguiram pousar devido às más condições climáticas. "É lamentavelmente confirmado que todos os quatro a bordo do avião morreram", disse Ivar Bo Nilsson, chefe da operação da polícia de Nordland, em comunicado.

A aeronave foi dada como desaparecida na noite de sexta-feira, 18 de março de 2022, quando não fez uma chegada programada ao município do Círculo Polar Ártico Bodø.

Acredita-se que os quatro sejam cidadãos norte-americanos, disse a polícia. A polícia está investigando a causa do acidente, mas não foi capaz de concluir o trabalho no momento, pois o tempo estava ruim, disse a agência. O trabalho será retomado assim que o tempo melhorar.

O avião U.S. Osprey foi dado como desaparecido às 08h26 (14h26 no horário de Brasília) no sul de Bodø, na região de Nordland, no norte do país, informaram os Serviços de Resgate da Noruega (HRS) em comunicado, no qual citam as más condições meteorológicas do local naquele momento.

A aeronave do modelo V-22 Osprey e os quatro tripulantes participaram do exercício Cold Response ("Resposta Fria"), que mobilizou 200 aviões, 30 mil soldados de 27 países e cerca de 50 navios da Otan. O avião de combate estava indo para a base e deveria ter pousado às 18h (14h em Brasília), mas não apareceu.