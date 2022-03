Progresso civilizatório

Do Diário do Grande ABC



18/03/2022 | 23:59



Apenas 100 multas foram aplicadas a moradores do Grande ABC por desobedecerem a determinação de usar máscaras como forma de evitar a proliferação do novo coronavírus nos últimos dois anos – todas elas em São Bernardo. O baixo número de infrações tem três explicações: a maior parte das cidades optou pela orientação em vez da punição, falhas de fiscalização e adesão em massa ao equipamento de proteção pela população. Sem descartar a influência das duas primeiras, o fato é que a sociedade entendeu o valor da terceira, e passou a cobrir nariz e boca para impor barreiras ao agente causador da Covid-19.



Os moradores do Grande ABC conferiram tanta importância às máscaras que, mesmo o Consórcio Intermunicipal tendo desobrigado seu uso, salvo em raras exceções, como em unidades de saúde e nos meios de transporte, parcela importante deles ainda recorre ao item, inclusive em ambientes abertos, como ruas e praças. A mesma posição foi adotada por algumas instituições, como a Igreja Católica. Contrariando autoridades civis, o bispo diocesano de Santo André, dom Pedro Cipollini, emitiu circular determinando que fiéis utilizem a proteção nas celebrações ao menos até a Páscoa. O grande fluxo de pessoas nos templos, por ocasião da Quaresma, justifica a medida, segundo o líder eclesiástico.



Os efeitos nefastos da pandemia, que já matou 11,5 mil moradores das sete cidades e contaminou outros 342,3 mil, parecem ter despertado a consciência da população para a importância de cuidar de si e, principalmente, do outro. Trata-se de avanço cultural, próximo ao comportamento observado em países mais avançados – no Japão, a título de exemplo, pacientes com os primeiros sintomas gripais lançam mão da máscara como medida de proteção coletiva sem que ninguém os obrigue.



Ao manter o uso dos itens mesmo sem imposição legal, a população regional dá vitória à ciência na guerra contra a desinformação e o negacionismo. Que a pandemia da Covid-19 sedimente, após causar tanta devastação, ao menos este progresso civilizatório.