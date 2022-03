Do Diário do Grande ABC



18/03/2022 | 23:59



A revisão da vida toda teve o voto de minerva do ministro Alexandre de Moraes, no STF (Supremo Tribunal Federal), no último dia 25 de fevereiro, e o placar ficou em seis a cinco aos aposentados. Isso foi enorme alegria para os aposentados, que tiveram a garantia do princípio constitucional da segurança jurídica. Foi vitória constitucional e social, pois qualquer abalo neste preceito fundamental, que é pilar do Estado democrático de direito, custa muito caro para toda a sociedade em si, não apenas para aposentados. O STF trouxe aos aposentados esperança de vida mais digna e corrigiu anomalia legislativa, pois jamais regras de transição podem ser mais desfavoráveis que regras permanentes. Este não é o intuito do legislador, e essa violação é a base de toda a fundamentação da revisão da vida toda.



Agora, é importante esclarecer as verdades da revisão da vida toda, pois nas redes sociais circulam muitas postagens com informações inverídicas e isso gera ilusões para muitos aposentados. Ponto importante é que não cabe essa revisão para todos os aposentados. Isso porque, que nesta revisão, incide o prazo decadencial de dez anos, ou seja, caso o seu primeiro recebimento de benefício tenha ocorrido há mais de dez anos não cabe mais a ação desta revisão. Portanto, cabe a revisão da vida toda para quem sacou o primeiro benefício após o mês de março de 2012 (dependendo da data do dia do saque pode caber ainda para fevereiro de 2012). Então, cuidado, pois postagens que dizem ‘para você que se aposentou após 1999...’ não correspondem à verdade.



A revisão é do ato de concessão e o entendimento firmado pelo STF e STJ (Superior Tribunal de Justiça) é que tal prazo deve incidir. E também não cabe essa revisão para quem se aposentou após a reforma da Previdência. O próprio voto do ministro Alexandre de Moraes explica que não cabe para quem se aposentou pelas novas regras trazidas pela reforma. A revisão da vida toda trata de aposentados que foram prejudicados pela regra de transição da lei anterior, e não da nova. Vale frisar que é ação de exceção, ela cabe para a minoria dos aposentados e pensionistas. É a possibilidade de inclusão dos salários de contribuição anteriores a julho de 1994, quando estes são maiores que os posteriores. O normal em nossa vida laboral é que se receba menos no começo e ao longo dos anos os salários aumentem, e não o inverso. A revisão da vida toda cabe para quem teve sua vida laboral ‘ao avesso’, recebendo mais nas primeiras contribuições e ao longo dos anos passou a contribuir com menos. O aposentado e pensionista apenas vão saber se têm direito à revisão levando sua documentação para um especialista e fazendo o cálculo, não existe uma forma genérica.



João Badari é advogado especialista em direito previdenciário e sócio do escritório Aith, Badari e Luchin Advogados.

PALAVRA DO LEITOR

Alckmin

Se faz de esperto, mas será que não vê que eles (do PT) estão com medo que se candidate a governador (Geraldo Alckmin confirma filiação ao PSB)? Com ele (Alckmin) fora, acham que fica mais fácil para o (Fernando) Haddad se eleger. Depois das eleições dão o tchau!

Margarida Storti

do Facebook



Os sem-vacina – 1

Absurdo (Justiça do Trabalho manda Havan afastar funcionários não vacinados contra a Covid)! Obrigar vacinação? Perseguição dos políticos da esquerda. Chega de palhaçada! Já deu na cara a armação das ‘picadas’.

Sonia Gracia Dio

do Facebook



Os sem-vacina – 2

Não tem nada a ver com esquerda. Eu trabalho em outra empresa e não é (só a) Havan, é no geral! Todas empresas acataram isso, não foi só com a Havan. Se fosse a esquerda, então a esquerda tem poder? Se tem poder, então como ficam as coisas. Já dá para entender, né?

Rosana Silva

do Facebook



Os sem-vacina – 3

Sabendo-se que a vacina não funciona, que a maioria dos casos da peste hoje é no público de idosos e vacinados com uma, duas, três, quatro, 999 doses, qual a ‘ssienssia’ desta ordem absurda? Me admira algumas pessoas apoiarem uma coisa dessa. O povo tem que se ferrar mesmo, passar fome, morar na rua, ser assaltado e pagar com sua vida. Que venha nova Venezuela brasileira. Tudo isso para atingir um governo. A verdade virá e este constrangimento deve ser responsabilizado e indenizado futuramente.

Roseli Quintana

do Facebook



Covil de bandidos

No Brasil existe grande e redundante sacanagem com aqueles que trabalham fora do setor público durante cinco meses por ano para ajudar a sustentar aquilo que a sociedade já está se acostumando a chamar de ‘covil de bandidos’. A pergunta que fica no ar é sobre que atitudes deveriam tomar o Ministério Público, Receita Federal e a Polícia Federal diante de suspeitas e escandalosas evidências de enriquecimento ilícito de centenas de corruptos. Na falta de atitudes investigativas legais, como sempre, a mensagem que o poder público passa para a sociedade é de sistemática impunidade protetora de quase todos que pactuam com a transformação do País em um paraíso de patifes.

Francisco Emídio Carneiro

São Bernardo



Escassez de vergonha

Estamos pagando pela escassez hídrica justamente quando não há falta d’água, pois os reservatórios estão cheios. Os serviços das prestadoras de energia estão cada vez piores. A cada queixa essas distribuidoras de energia são socorridas pelo governo, que asfixia o povo, que paga altíssimos valores na tarifa vermelha. Agora o governo abriu mão de R$ 188 milhões de IOF (Imposto sobre Operações Financeiras) a essas distribuidoras, pois elas alegam prejuízo. Temos, sim, escassez, mas é de vergonha e não vemos o MPF (Ministério Público Federal) nem a sociedade civil indo à Justiça contra esse assalto ao bolso dos consumidores.

Izabel Avallone

Capital



Irrealizável

Já saí da garantia, mas desde jovem sonhava com Brasil limpo, honesto e justo. É sonho utópico desfeito perante a dura realidade. A última luz no fim do túnel foi a Operação Lava Jato desbaratando a maior corrupção à face da Terra, envolvendo destacadas figuras do cenário nacional até então tidas como intocáveis, impunes. Justo quem deveria valorizar e disseminar o combate ao crime, além de não apoiar, aos poucos desmereceu, desfez todo o brilhante trabalho da Lava Jato. O mocinho virou bandido e o bandido virou mocinho e só falta solicitar indenizações para receber bilionárias quantias. Parece mentira, mas é verdade. É difícil entender a Justiça brasileira.

Humberto Schuwartz Soares

Vila Velha (ES)