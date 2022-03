Voluntários organizam doações para a Ucrânia

Aline Melo

Do Diário do Grande ABC



19/03/2022 | 07:00



A junção entre o Movimento União BR, maior grupo de voluntários em atuação no Brasil, e a Simple Nutri, empresa de alimentação desidratada com foco social, está providenciando o envio de doações de alimentos desidratados e materiais para primeiros socorros para a Romênia, de onde o material será enviado para as áreas de conflito na Ucrânia. Já estão separadas para embarque 80 mil unidades de refeição e 50 mil unidades de insumos médicos. O lote está armazenado em galpão de São Bernardo, de onde será despachado.

O envio vai contar com apoio da empresa de aviação Latam, por meio do programa Avião Solidário, que oferece transporte gratuito de pessoas e cargas em emergências de saúde, meio ambiente e desastres naturais. A fundadora do Movimento União BR, Tatiana Monteiro de Barros, explicou que a iniciativa surgiu no começo da pandemia de Covid-19 como uma forma de suprir a lacuna de doações de EPIs (Equipamentos de Proteção Individual) fora do eixo Rio-São Paulo.

Durante a pandemia, foram intermediadas doações para mais de 500 hospitais, inclusive de oxigênio para 36 dos 78 centros médicos do Amazonas, quando o Estado enfrentou uma crise de falta do insumo. Quando novas demandas surgiram, como as famílias desalojadas pelas chuvas na Bahia, em Minas Gerais, no Maranhão e em Petrópolis (Rio de Janeiro), o grupo também entrou em ação.

Segundo Tatiana, já foram impactadas mais de 16 milhões de pessoas, R$ 300 milhões foram arrecadados e mais de 10 milhões de EPIs foram distribuídos. “A gente é a ponte entre quem quer doar e quem precisa das doações. Realizamos pesquisa de campo para entender quem está em condições de receber a doação para que ela seja certeira e objetiva”, afirmou Tatiana. Com a guerra na Ucrânia, a atuação passou a ser, então, também internacional.

A Simple Nutri também surgiu no início da pandemia com a proposta de combater a fome no mundo. A empresa produz no Sul do Brasil refeições com alimentos pré-cozidos e desidratados, em processo que, segundo o fundador e CEO Rafael Romano Mascarenhas, mantém as propriedades nutricionais, o sabor e a textura dos alimentos, possibilitando o seu preparo em poucos minutos, sendo necessária apenas água fervente.

A empresa também tem atuado, além dos locais onde a vulnerabilidade foi acentuada pela pandemia, nos Estados brasileiros castigados pela chuva; enviando doações para a Ucrânia e atuando em outras partes do mundo. “Temos olhar multidisciplinar para conectar as pessoas pela causa, unir as pontas, quem precisa, quem quer doar, quem pode levar”, pontuou. Doações podem ser feitas pela chave pix 41358903000126. Mais informações nas redes sociais dos grupos, @uniaobrorg e @simplenutrifood.