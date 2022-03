Comando da PM na região celebra 47 anos e faz megaoperação

Carol Helena

especial para o Diário



19/03/2022 | 07:00



O CPA/M-6 (Comando do Policiamento de Área Metropolitana 6), responsável por todas as cidades do Grande ABC, completou ontem 47 anos e comemorou em grande estilo, com a apresentação de 154 novos policiais militares, entre sargentos e soldados, que vão atuar em toda a região, além de 110 alunos soldados que estão em formação. Após o evento, realizado na sede do comando, na Rua das Silveiras, na Vila Guiomar, em Santo André, a corporação saiu para megaoperação policial que contará com mais de 1.100 policiais e 400 viaturas para fazer a patrulha durante todo o fim de semana.

O evento contou com diversas autoridades, como o prefeito em exercício de Santo André, Luiz Zacarias (PL); o prefeito de Rio Grande da Serra, Claudinho da Geladeira (PSDB); o prefeito de Mauá, Marcelo Oliveira (PT); o vice-prefeito de São Caetano, Doutor Seraphim (PL); e a deputada estadual Carla Morando (PSDB).

Prefeito em exercício de Santo André, Luiz Zacarias elogiou a proximidade da PM com a população. “A atuação da PM junto com a nossa GCM (Guarda Civil Municipal) tem surtido resultado. O comando da PM está sempre ouvindo as queixas da população, isso é muito importante. Tem também o trabalho social que eles fazem com as crianças das comunidades. Só com a união entre as policias vamos conseguir diminuir a criminalidade”, disse.

“Esta ação em termos de segurança no Grande ABC é um avanço, porque a gente quase não vê operação desse tipo e desse porte. Nós estamos com muitos problemas, principalmente com motoqueiros. Então, acho que essas ações contribuem com a nossa segurança”, comentou Doutor Seraphim.

O prefeito de Mauá, Marcelo Oliveira, agradeceu os policiais militares. “Quero parabenizar toda a PM pelo aniversário, tenho absoluta certeza que o trabalho que vem fazendo na nossa região, em especial na cidade de Mauá, tem feito a diferença na segurança da nossa população”, em discurso similar ao de Claudinho da Geladeira. “Vim aqui trazer o abraço de Rio Grande da Serra. A Operação Grande ABC Mais Seguro fortaleceu muito toda a região. Só tenho a agradecer à Polícia Militar”, comentou.

Carla Morando ressaltou o trabalho da corporação, em especial o do comandante Gilson Hélio Jesus dos Santos. “Muito obrigada por fazer tudo que os senhores fazem pela nossa segurança. Esse batalhão é um batalhão de homens e mulheres de muita garra e de muita vontade. Eu digo isso por quê? Porque nós sabemos que a segurança pública é sempre um grande desafio. Mas que o senhor (Gilson Helio) está conseguindo fazer muito bem. Também quero parabenizar os novos formandos e dar as boas-vindas porque isso para nós é de grande valia. Nós precisamos cada vez mais de segurança e eu tenho certeza que isso vai ajudar a engrossar o caldo aí para que a gente consiga combater a criminalidade.”

Coronel Gilson Helio reforça compromisso com a população

Aline Melo

Do Diário do Grande ABC

Que mensagem o senhor deixa aos moradores do Grande ABC nesse aniversário de 47 anos do CPA/M-6?

Vamos comemorar o aniversário com mais uma megaoperação Grande ABC Mais Seguro. Vamos deixar claro para a população nosso compromisso, do nosso dever com a questão da segurança pública, com a proteção das pessoas. Também quero parabenizar os 154 novos policiais militares que estão passando a fazer parte da nossa região. Eles estão sendo distribuídos para reforçar o policiamento como um todo.



Quais foram os principais desafios para a segurança pública na região durante a pandemia de Covid-19?

Foi bem difícil, um desafio e tanto, até porque, ao mesmo tempo em que para nós existia a preocupação de garantir a segurança, de garantir o mesmo número de equipe, de policiais nas ruas, nós também tínhamos a preocupação de manter os policiais seguros com relação à Covid. De uma forma ou de outra, em razão do serviço, eles permanecem mais expostos né? Seja no atendimento das ocorrências, na verificação de locais, na sua rotina, eles acabam sendo mais expostos. Entre ativos e aposentados deu quase 1.000 falecidos da Polícia Militar. Ativos, não sei precisar o número exato, vai ser em torno de 110, 120 policiais mortos em decorrência da Covid em todo o Estado. Mas o desafio maior foi esse, né? A gente mudar procedimentos, mudar posturas de treinamentos. Para execução do trabalho e a conscientização dos policiais com relação a essa questão da higienização, tanto da viatura. Então tivemos que fazer adequações para ter o mínimo possível de policiais infectados.



Com a vacinação avançando, mais pessoas estão nas ruas e houve aumento no número de crimes como furtos e roubos. O CPA/M-6 tem atuado visando esse aumento no fluxo de pessoas?

Sim, já era uma expectativa grande e com a retomada da normalidade, do fluxo de pessoas, de veículos, a vida voltando ao normal, as escolas, os trabalhos, uma tendência muito forte realmente para que houvesse de forma natural o crescimento da criminalidade. Nós concentramos todos os esforços disponíveis, principalmente nos locais de maior concentração de pessoas, de fluxo de veículos, para impedir que o crescimento da criminalidade fosse ainda maior. Porque os esforços foram realmente muito grandes. Nós estudamos, procuramos estudar vários locais dessa questão da incidência criminal e ir alternando de forma muito rápida a localização, a disponibilização do policiamento para impedir que houvesse ainda mais o crescimento.



Esses policiais que foram apresentados suprem o deficit de oficiais aqui na região?

Não, não supre. Isso dificilmente vai acontecer. Sei que a gente falando isso aumenta ainda mais a cobrança da população com relação ao aumento de efetivo, mas é um número considerável para o momento. Nós estamos promovendo a formação de 110 alunos. Eles estão em processo de formação, vão se formar até o fim do ano. Também apresentamos 154 novos profissionais que na sexta-feira (ontem) estarão atuando nas ruas da região. Reforçando o policiamento e já iniciando o seu processo de estágio operacional.