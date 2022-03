Historiadores do esporte. O exemplo do Ribeirão Pires FC. A Associação Santoandreense. O amarelo da Aleluia

Ademir Medici



19/03/2022 | 07:00



Acompanhando os historiadores Ademar Bertoldo, Octavio David Filho e Pedro Manoel Cordeiro, somos recebidos no Ribeirão Pires FC pelo professor Hamilton Gonçalves Dias e Alessandra Gonzalez da Rocha Murta, ambos do Departamento Esportivo e que cuidam do Acervo Histórico.

O acervo é rico. Ilustra a própria história da cidade. E na documentação consultada, surpresas em todas as pastas.

Dois nomes, de pronto, chamam a atenção: Euclides Menato e Guadalupe Roca. De gerações diferentes, ambos estudaram e organizaram a história de Ribeirão Pires.

Euclides Menato, o Negrinho, conduziu João Netto Caldeira em Ribeirão Pires na idealização do livro Álbum de São Bernardo, lançado em 1937. Anos depois, levou este repórter pela cidade, na fase inicial da página Memória.

Guadalupe Roca juntamente com Iracema Mathias Roca reorganizaram o Museu Família Pires e o Acervo Histórico do Ribeirão Pires FC, entre tantas caminhadas por uma história tão rica.



FLORA

Pedro e Octavio, já às margens de um dos braços da Represa Billings, nos apresentaram a flora local. Hoje, outro exemplar, o amarelinho da Aleluia, cuja árvore, florida, fotografada, fica à entrada do Parque Oriental, o antigo Camping Municipal.

A primeira voz feminina no rádio

Texto: Milton Parron

No Memória deste fim de semana, o terceiro de 12 programas exclusivamente sobre a história do rádio no Brasil.

Vamos focalizar as emissoras pioneiras, em especial a Sociedade do Rio de Janeiro e a Educadora Paulista, a primeira inaugurada em abril de 1923 sendo a primeira estação de rádio do

Brasil, enquanto que a Educadora Paulista, de 1924, foi a primeira de São Paulo.

Vendida em janeiro de 1943 ao jornalista e empresário Cásper Líbero, a Educadora transformou-se em Rádio Gazeta, ainda hoje no ar.

Verdadeiras relíquias serão apresentadas, entre elas Noêmia Alvares lendo uma poesia de Vicente de Carvalho pelos microfones da Rádio Sociedade do Rio de Janeiro em 1923.

Noêmia tinha uma ligação afetiva com Edgard. Nunca se casaram nem viveram juntos, porque ele já tinha sido casado anteriormente e naqueles tempos nossas leis não permitiam uma segunda união, mas tiveram uma filha, Carmem Lúcia Roquette Pinto.

Foi de Noêmia a primeira voz feminina transmitida pelo rádio no Brasil.



O programa Memória traz mais:

- Depoimento de Paulo Tapajós, cantor, compositor e produtor, que em 1928 apresentava programas na Rádio Sociedade do Rio de Janeiro.

- Renato Murce, criador de programas antológicos, entre os quais Papel Carbono e Piadas do Manduca.

- Alberto Marino, filho do primeiro músico contratado por uma emissora de rádio, a Educadora Paulista, em 1925.

- Orlando Silva, um dos primeiros ídolos do rádio. Tudo

Tudo isso, e muito mais. Acompanhem.

EM PAUTA. Rádio Bandeirantes AM (840) e FM (90,9) – Primórdios do Rádio. Produção e apresentação: Milton Parron. Hoje, às 23h, com reprise amanhã, às 7h da manhã, e no podcast da emissora.



NAS ONDAS DO RÁDIO

Canta Itália

Um pedacinho da Velha Bota nos ares do Grande ABC. Produção e apresentação: Marquitho Riotto. Quarta-feira, às 20h, com reapresentação no sábado, às 23h. Rádio ABC AM (1.570).

Memórias Musicais

Em 1959, Brenda Lee, cantora norte-americana, veio ao Brasil e não pôde se apresentar em boates, pois tinha apenas 15 anos. Mas fez o maior sucesso na televisão. Sua história é contada hoje em Memórias Musicais, que apresentará o sucesso Jambalaya. Também no roteiro, Orlando Silva.

Apresentação: José Clóvis; produção: Solange Vieira Nolasco. Neste domingo, às 15h. Rádio ABC AM (1.570)<EM>

Em 19 de março de...

1957 – Fundada a Sociedade Amigos de Vila Pauliceia, em São Bernardo.

1962 – Criada a Paróquia de São Pedro Apóstolo, na Vila Guarani, em Mauá.

-Senac instala sua escola em Santo André

Municípios Brasileiros

- Hoje, além de Ribeirão Pires, é o aniversário de Arandu, Aspásia, Barra Bonita, Caiuá, Corumbataí, Cravinhos, Flora Rica, João Ramalho, Meridiano, Pindorama, São José da Bela Vista, São José do Rio Preto, Taiaçu e Vitória Brasil.

Diário há meio século

Domingo, 19 de março de 1972 – Ano 14, edição 1796

Especial – Ribeirão Pires, pulmão verde da Grande São Paulo. Em 1972, a cidade contava com uma população de 29.117 habitantes, 9.000 eleitores, 16 indústrias, 23 igrejas, 18 grupos escolares, três escolas secundárias e 2.013 veículos.

Hoje

- Dia Nacional do Artesão

- Dia do Carpinteiro e do Marceneiro

Santos do Dia

- José de Nazaré. Esposo de Maria, pai de Jesus Cristo, é o Padroeiro dos Carpinteiros e Patrono da Igreja Católica.

É venerado também pela Igreja Anglicana. Santo padroeiro da Bélgica.