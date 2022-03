GCM prende dois homens após furto a cemitério

Do Diário do Grande ABC



19/03/2022 | 07:00



A GCM (Guarda Civil Municipal) de Santo André prendeu em flagrante na noite de quinta-feira duas pessoas que faziam furtos no Cemitério da Vila Assunção. A corporação foi avisada por munícipes que avistaram os dois indivíduos invadindo o equipamento.

Ao chegar no local, as equipes adentraram o local e conseguiram prender os dois indivíduos. Com eles estavam diversos objetos metálicos extraídos das lápides. Um dos criminosos já havia sido preso pela GCM em novembro de 2020 por furto, além de ter sido abordado oito vezes em situações suspeitas, mas não confirmadas.

“Mais um trabalho com êxito da nossa incansável GCM. A gestão com investimento na segurança vem dando resultados e continuaremos aplicando novos programas e operações. Cabe dizer que precisamos cobrar o endurecimento das leis para esse tipo de delito, já que muitas vezes os bandidos não ficam presos por muito tempo. A nossa parte seguiremos fazendo”, disse o prefeito licenciado Paulo Serra (PSDB) antes de embarcar para Turim, na Itália, onde vai receber, em nome do município, o prêmio de Cidade Sul-Americana do Esporte.

A Prefeitura de Santo André anunciou recentemente um pacote de investimentos em segurança que prevê aumento do efetivo da GCM e da Polícia Militar em 30%, com investimento de R$ 5 milhões nas operações delegadas, quando guardas-civis e policias militares são contratados para trabalhar nos horários de folga.

Também estão previstas a instalação de 500 novas câmeras pela cidade, aquisição de drones para auxiliar no monitoramento dos bairros e criação de um projeto de lei que oficializa o programa Vizinhança Solidária, incorporando ações da Prefeitura, e incluindo ainda a Associação de Amigos da Polícia Militar e os tutores do programa ao Conselho Municipal da Segurança.