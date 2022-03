Igreja Católica da região vai continuar a exigir máscara pelo menos até a Páscoa

Anderson Fattori





19/03/2022 | 07:00



Apesar de o uso da máscara ter sido liberado em todos os lugares fechados no Estado, a Igreja Católica do Grande ABC vai continuar a exigir a proteção contra a Covid ao menos até a Páscoa. Ontem, a Diocese de Santo André, responsável por todas as paróquias da região, emitiu comunicado, assinado pelo bispo dom Pedro Carlos Cipollini, explicando que a medida visa proteger os mais vulneráveis.

“Para nós, católicos, esta medida (de desobrigação da mascará) vem em um momento no qual os fiéis estão retomando a frequência às nossas igrejas, de forma mais intensa (após o período agudo da pandemia), em especial neste tempo de Quaresma e Semana Santa. Por isso, e em respeito às pessoas mais vulneráveis, idosos, portadores de comorbidades, ou que ainda não estão com a vacinação completa, dentro das atribuições que nos cabe mediante o direito eclesiástico, determinamos que o uso de máscaras continua obrigatório em nossas igrejas, capelas e templos até o Domingo de Páscoa inclusive”, determina o comunicado.

Ontem, a equipe de reportagem do Diário esteve em celebração que aconteceu na Catedral Nossa Senhora do Carmo, no Centro de Santo André, e constatou que os fiéis obedeceram o pedido da Diocese e se mantiveram de máscara durante toda a missa. Os que, por distração, tentavam acessar o local sem o item ou com a máscara sem cobrir boca e nariz eram orientados a seguir os protocolos da Diocese.

Ao Diário, o bispo dom Pedro Carlos Cipollini disse que a decisão da Igreja foi pensando na saúde das pessoas e na movimentação que é esperada nas próximas semanas. “Respeitamos o decreto do governador do Estado (João Doria-PSDB) que libera o uso de máscara em lugares fechados, mas decidimos continuar com a obrigatoriedade nas cerimônias e nos ambientes internos da igreja porque entendemos que a Covid ainda não terminou. Não temos a declaração do fim da pandemia e, justamente agora que a igreja está recebendo uma quantidade maior de fiéis por ocasião da Semana Santa, em atenção à saúde das pessoas mais vulneráveis e com comorbidades, achamos melhor preservar o uso até a Páscoa. O decreto não obriga a tirar a máscara na igreja. Nós achamos que devemos continuar. A Igreja Católica tem um compromisso com a vida. Nós temos cuidado máximo até o momento para que as vidas sejam preservadas, então, ninguém pode dizer que pegou Covid na Igreja Católica do Grande ABC. Foi um cuidado que nós queremos continuar até o fim”, comentou Cipollini.

O chefe da Diocese de Santo André evitou estimar quando deve permitir que os fiéis frequentem a Igreja sem o item de proteção. “Vamos aguardar a Páscoa. Depois vamos nos reunir novamente e tomaremos as decisões cabíveis para o período pós-Páscoa”, finalizou.