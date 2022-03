Em grande virada, Leeds bate Wolverhampton e se afasta da zona de rebaixamento

18/03/2022 | 19:41



Com todos os seus gols marcados na etapa final, o Leeds derrotou o Wolverhampton, por 3 a 2, nesta sexta-feira e se afastou um pouco da zona de rebaixamento. Com os três pontos, a equipe visitante alcançou os 29, na 16ª colocação, enquanto os visitantes permanecem com 46, em oitavo lugar. O duelo abriu a 30ª rodada do Campeonato Inglês.

O primeiro tempo foi todo do Wolverhampton, que não deu chances para o Leeds ultrapassar sua bem estrutura defesa. Com isso, a equipe teve tranquilidade para buscar o ataque e fechou os primeiros 45 minutos com 2 a 0 no placar, gols marcados por Otto e Trincão.

A vantagem poderia ter sido muito maior para o Wolverhampton, se Jimenez e, principalmente, Trincão - que acertou a trave em um belo chute de fora da área - tivessem sucesso em suas finalizações nos minutos finais da primeira etapa.

O segundo tempo foi completamente diferente. Aos sete minutos, Jimenez foi lançado pela ponta direita e se chocou com o goleiro Meslier. O atacante recebeu o cartão vermelho e o goleiro saiu machucado. Aliás, esta foi a quarta alteração do técnico Jesse Marsch por causa de lesão de jogadores do Leeds na partida.

Daí para frente o panorama da partida foi totalmente modificado com o Leeds no comando. Aos 18 minutos, Harrison diminuiu a desvantagem e o brasileiro Rodrigo Moreno empatou aos 21.

A virada só veio aos 46, com Ayling, para delírio dos torcedores do Leeds presentes em Wolverhampton e também para todo o banco de reservas, que festejou como se fosse a conquista de um título. O jogo seguiu até os 53 e o Wolverhampton só não empatou por causa de duas belas defesas de Klaesson.