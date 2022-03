Panamá aposta em “turismo do futuro” com ações sustentáveis

Redação

Ao assinar a declaração Transformação para o turismo do futuro, o Panamá volta os olhos para as viagens mais verdes.

O Plano Mestre para o Turismo Sustentável do país, com metas estabelecidas até 2025, destaca os três pilares de desenvolvimento: o do Patrimônio Cultural (cultura multifacetada), o do Patrimônio Verde (biodiversidade extraordinária) e o do Patrimônio Azul (maravilhas oceânicas).

Turismo sustentável no Panamá

Como exemplos de ações nesse sentido desponta o trabalho realizado em comunidades locais e indígenas para reativar o turismo e, ao mesmo tempo, preservar o legado biocultural dessas culturas.

Assim, na bacia hidrográfica do Canal do Panamá, por exemplo, é possível viajar no Rio Gatun para visitar a comunidade Embera e entender melhor sua cultura ancestral.

Não se trata, porém, de uma “experiência apenas para gringo ver”. O governo colabora com o ecossistema, valorizando setores como a gastronomia da região, provinda de raízes caribenhas.

No Parque Nacional Coiba, por sua vez, é possível experimentar uma vida sustentável ao visitar as comunidades locais e alguns projetos de conservação de tartarugas.

Entre outras regiões de interesse estão a Baía do Panamá e o Arquipélago Las Perlas, sob a observação do Instituto Smithsonian de Investigaciones Tropicales, que oferece um refúgio para baleias migratórias todos os anos.

Já no Planalto de Chiriquí, onde o café Geisha – o mais valioso do mundo – é colhido nas comunidades indígenas de Ngäbe e Buglé, o governo vem expandindo o circuito de apoio para gerar novas experiências turísticas nas fazendas locais. Atualmente, é possível visitar 15 produtores locais, mas a ideia é que esse número aumente para 42.

Também está em andamento um projeto para desenvolver e reabilitar 1.000 km de trilhas em todo o país. A ideia é integrar as comunidades locais e permitir se beneficiem dos novos traçados

Turismo do futuro

Outros países que estão se juntando ao Panamá na declaração Transformação para o turismo do futuro são Colômbia, Costa Rica, Equador, Guatemala e Honduras.

“Quando se fala em turismo do futuro, precisamos pensar desde como conservar a vida selvagem e os ecossistemas até promover o crescimento das comunidades locais. Nossa abordagem é atrair as sensibilidades do viajante moderno para esse novo modelo de viagens”, aponta Fernando Fondevila, diretor executivo da PROMTUR, o órgão de turismo oficial do Panamá.