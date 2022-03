Espanha na primavera – 15 atrações coloridas para curtir no país

Redação

Do Rota de Férias



18/03/2022 | 18:55



Visitar a Espanha na primavera é uma maravilha. Diversas regiões do país se enchem de cores e convidam quem chega de fora a observar belas paisagens por todo o país.

A lista inclui destinos como Madri, Maiorca, Burgos, Toledo, La Rioja e Ávila, além de lindas paragens que marcam um roteiro pela região norte da Espanha, como Astúrias.

O que fazer na Espanha na primavera

O órgão oficial de turismo do país listou 15 atrações para curtir na Espanha na primavera. Confira.

Pátios enfeitados de Córdoba Quinta de los Molinos em Madri Papoulas em Toledo Maçãs e cerejas no Vale de Caderechas Girassóis de La Bureba Comarca da Sidra em Astúrias Campos de lavanda em Brihuega Ameixeiras em flor em Nalda Flores em Girona Arco-íris terrestre em Múrcia Cerejeiras da Jaén Campos amarelos na Serra de Gredos Cerejeiras no Jerte Amendoeiras em Maiorca Festa das amendoeiras em Gran Canaria

Pátios enfeitados de Córdoba

<a href=”https://br.depositphotos.com”>DepositPhotos</a> Pátio decorado em Córdoba

Córdoba é linda o ano inteiro, mas quando chega a primavera, fica ainda mais bonita. Esse é o período em que os moradores costumam decorar seus pátios internos com flores e vasos cheios de cores. De tão bela, a tradicional celebração é declarada como Patrimônio Cultural Imaterial da Humanidade da UNESCO.

Quinta de los Molinos em Madri

O parque Quinta de los Molinos (acesso pelo metrô Suanzes e linhas de ônibus 77, 104, 105 e L5) enche Madri de flores durante a primavera. Em março, com as amendoeiras despertadas, o lugar convida para caminhadas durante o dia e o registro de belas fotos.

Papoulas em Toledo

Os campos de Toledo, perto de Madri, ganham tons avermelhados entre abril e maio. Essa é a época das papoulas, que podem ser vistas nos arredores dos castelos de Montalbán e de Polán.

Maçãs e cerejas no Vale de Caderechas

Maçãs “reinetas” e cerejas enchem de cores o Vale de Caderrechas, a 70 km de Burgos, durante a primavera. Vale a pena ver o espetáculo no mês de abril, quando a temperatura está mais agradável e as árvores frutíferas florescem.

Girassóis de La Bureba

Em La Bureba, região que fica ao nordeste de Burgos, em Castilla y León, os girassóis não esperam o verão chegar e encantam os visitantes já nos últimos dias da primavera. Ali, a dica é alugar um carro para passear sem pressa pelos campos tomados de amarelo.

Comarca da Sidra em Astúrias

No noroeste da Espanha, os povoados de Bimenes, Cabranes, Colunga, Nava, Sariegu e Villaviciosa, nas Astúrias, compõem o que é chamado de Comarca da Sidra. Quem vai até lá entre o final de abril e o começo de maio pode provar a bebida durante a Semana da Floração das Macieiras, na qual é possível passear pelos campos da região, que ficam tingidos de branco.

Campos de lavanda em Brihuega

Campos com quilômetros de lavandas levam os tons violeta e a fragrância inconfundível das flores para a região de Guadalajara, em Castilla – La Mancha. Em julho, o local promove o festival da lavanda de Brihuega, quando ocorre a coleta das flores que começam a aparecer em junho, mais um mês perfeito para ir à Espanha na primavera.

Ameixeiras em flor em Nalda

No primeiro domingo de abril, a maioria das árvores frutíferas do Vale de Iregua, na região de La Rioja, florescem. Em Nalda, as ameixeiras ficam lindas, e a cidade aproveita para celebrar degustações de pratos tradicionais, como as migas de pastor ou carnes assadas. Uma vez nos arredores, aproveite para ir ao mirante do Castelo de Nalda e ter uma linda vista da Espanha na primavera.

Flores em Girona

Girona floresce em maio de um modo único e genuíno. Composições coloridas tomam conta das praças, jardins, pátios e pontos turísticos da cidade. Essa é a época da festa Temps de flors, um período perfeito para visitar o nordeste da Espanha.

Arco-íris terrestre em Múrcia

Quem vai à Espanha na primavera e visita Múrcia encontra o que eles chamam por lá de um arco-íris terrestre. Isso graças às cores das árvores frutíferas que tomam conta dos campos de Cieza. Em março, é possível visitar a região em trens turísticos e de 4×4. Lá, dá para fazer voos de balão e cavalgar, entre outras experiências.

Cerejeiras da Jaén

Jaén é a terra do azeite, mas são as cerejeiras que tomam conta da região durante a primavera na Espanha. O branco tinge os vales da Sierra Mágina de Jaén, onde ainda é possível ver neve no topo das montanhas. A maior concentração de cerejeiras fica em Torres.

Campos amarelos na Serra de Gredos

Entre o final de maio e junho, o Parque da Serra de Gredos, na região de Ávila, ganha tons amarelos por conta da floração dos piornos. O melhor de tudo é que há cerca de 60 mirantes na região, dos quais é possível avistar essa maravilha da natureza. Na primavera, alguns municípios celebram o Festival do Piorno em Flor, no qual é possível participar de degustações gastronômicas e relaxar em spas.

Cerejeiras no Jerte

Entre o fim de março e a primeira quinzena de abril, quem vai a Espanha na primavera pode visitar Jerte, em Cáceres (Extremadura). É lá que rola uma das florações de cerejeiras mais famosas da Espanha. O ideal por lá é alugar um carro e percorrer os povoados do vale como Piornal, Casas del Castañar e El Torno ou Rebollar, entre outros. Não deixe de ir a Festa das Cerejeiras em Flor, uma das mais tradicionais da região.

Amendoeiras em Maiorca

Maiorca, uma das lindas ilhas espanholas no Mediterrâneo, começa a ver as amendoeiras florescerem em janeiro, mas é na primavera que elas ficam mais exuberantes. O destino também concentra ótimas praias.

Festa das amendoeiras em Gran Canaria

Em Tejeda, uma das singelas cidades da ilha de Gran Canaria, as amendoeiras também dão o ar da graça na primavera. A região é tomada por festas, onde é possível ouvir a tradicional música canária. Eis aí mais um lindo roteiro para curtir a Espanha na primavera.