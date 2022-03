Bolsas de NY fecham em alta, com guerra na Ucrânia e postura do Fed no radar

18/03/2022 | 17:43



As bolsas de Nova York fecharam em alta nesta sexta-feira, 18, em sessão na qual investidores acompanharam o desenrolar da crise na Ucrânia e as perspectivas para a política do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano). Ao longo do dia, uma série de dirigentes da autoridade monetária fizeram comentários, seguindo a decisão mais recente do banco central. Além disso, o pregão contou com o evento conhecido como triple witching - vencimento simultâneo de futuros sobre índices do mercado de ações, opções de índice do mercado de ações e opções de ações - o que ajuda a injetar instabilidade nos negócios.

No fechamento, o Dow Jones subiu 0,80%, a 34.754,93 pontos, o S&P 500 avançou 1,17%, a 4.463,12 pontos, e o Nasdaq teve alta de 2,05%, a 13.893,84 pontos. Na semana, houve alta de 5,50%, 6,16% e 8,18%, respectivamente.

Nesta sexta, o presidente da Rússia, Vladimir Putin, supostamente acusou a Ucrânia de desacelerar as negociações de paz com propostas irreais. Enquanto isso, o analista da Oanda, Edward Moya, aponta que investidores avaliaram a importante ligação do presidente Joe Biden com o líder chinês Xi Jinping e para ver se surgem possíveis caminhos para acabar com o conflito na Ucrânia.

Na ocasião, o norte-americano falou das "implicações e consequências" caso a China forneça apoio material à Rússia em seus ataques "brutais" contra cidades e civis ucranianos, informou comunicado da Casa Branca.

Na política monetária, o presidente do Fed de Richmond, Thomas Barkin, afirmou que a autoridade pode aumentar juros em 50 pontos-base se necessário para ancorar a inflação, e que chegou hora de começar a normalizar as taxas nos EUA.

Em entrevista à CNBC, o diretor do Fed Christopher Waller disse que defende um processo mais agressivo de aumento de juros no início do ano, com moderação no ritmo de ajustes ao longo do segundo semestre.

Já o dirigente da distrital de St. Louis, James Bullard, disse que o Fed tente aumentar a taxa de juros para acima de 3% este ano.

Moya lembra ainda que o triple witching representa cerca de US$ 3,5 trilhões em ações únicas e opções de níveis de índices expirando nesta sexta. Para ele, investidores continuam a girar fora das finanças, já que o trade de achatamento da curva dos Treasuries parece estar aqui para ficar e as ações de energia podem ter atingido seu pico, já que os traders já precificaram preços mais altos do petróleo e fortes margens no futuro.

Ações de tecnologia tiveram algumas das principais altas, com Meta (+4,17%), Apple (+2,09%) e Amazon (+2,55%).