Shell entra com pedido para instalar 17 GW em parques eólicos offshore no Brasil

18/03/2022 | 16:44



A Shell Brasil entrou esta semana com pedidos de licenciamento ambiental junto ao Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e Recursos Naturais (Ibama) para geração de energia eólica offshore em seis áreas, nos Estados do Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Espírito Santo, Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul, informou a companhia. Os seis projetos terão capacidade instalada de 17 gigawatts (GW).

"A iniciativa demonstra o compromisso da Shell com o Brasil, bem como a materialização da estratégia 'Impulsionando o Progresso', centrada nas metas de descarbonização para a transição energética", disse a petroleira em nota.

A empresa explicou que enquanto aguarda a definição do restante da regulamentação para o desenvolvimento desses projetos no País, o envio do Formulário de Caracterização de Atividade (FCA) ao Ibama é um primeiro passo para garantir o melhor estudo das áreas e o desenvolvimento sustentável e responsável dos investimentos necessários para o licenciamento.

"Os estudos ambientais começarão ainda em 2022", informou a Shell.