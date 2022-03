Lucas Lucco anuncia o fim do casamento com Lorena Carvalho: Dói demais

18/03/2022 | 16:10



O ano de 2022 está apenas começando, mas algumas celebridades já resolveram seguir de forma diferente o ano novo e colocaram um fim em seus relacionamentos. Lucas Lucco, por exemplo, anunciou no dia 18 de março que o casamento com Lorena Carvalho acabou. Nas redes sociais, o cantor escreveu:

Vou tentar ser breve porque dói demais escrever cada uma dessas linhas. Conheci a Lorena em um camarim em 2013. Foi amor à primeira vista. Começamos a namorar, tivemos alguns términos de curto período, e toda nossa estrada juntos rendeu uma linda história de oito anos, quase dois de casamento e um filho lindo que só puxou ela [risos], o Luca, saudável e muito abençoado, graças a Deus. , começou.

A Lorena me deu muito amor, muito carinho, respeito, ótimas lições, amizade e muito apoio nos momentos mais felizes e, também, nos mais difíceis da minha vida até aqui. Acompanhou os meus primeiros passos na carreira profissional, viu de perto minha evolução como artista e pessoa, me ajudou a levantar inúmeras vezes e foi minha parceira pra todas as horas! Não tenho condições de traduzir em palavras a gratidão por tantos anos ao lado de uma pessoa tão incrível. O nosso ciclo como marido e esposa chegou ao fim, mas temos uma história que já começou a ser escrita, como pais, ao lado do nosso filho que é tão amado. Escrevo isso em respeito à vocês, que nos acompanham aqui todos os dias. Agradeço muito por todo o carinho conosco e peço que respeitem esse momento delicado pra mim e pra ela. Muito obrigado , finalizou.