Irmã de Tiago Abravanel abre o coração sobre relação com Silvio Santos: Não é como as pessoas imaginam

18/03/2022 | 16:10



Família unida! Como você já viu aqui no ESTRELANDO, Tiago Abravanel deu o que falar quando estava no BBB22. O cantor, além de desistir do programa, também causou polêmicas ao revelar detalhes íntimas da família Abravanel - principalmente a sua relação com o avô, Silvio Santos. Na época das declarações, o artista estava confinado na casa mais vigiada do Brasil, por isso, uma das pessoas que amenizou as consequências com o público foi Ligia Abravanel, sua irmã, que decidiu abordar novamente o assunto em entrevista ao Ela, do jornal O Globo.

- A relação com toda a família sempre foi muito boa, a gente se dá super bem, mas infelizmente, nos vemos muito pouco. Acho que por conta do meu avô sempre ter trabalhado muito, a gente não têm uma relação tão próxima como o Tiago disse no programa. Mas sempre que a gente se encontra, principalmente nas datas comemorativas, é sempre muito gostoso, muito divertido. Não é uma relação como as pessoas imaginam que seja, de todo domingo estar junto, de ter intimidade. Nós somos próximos, sim, mas não existe intimidade como imaginam.

Além de falar de Silvio, Ligia aproveitou para elogiar o irmão por sua participação no reality.

- Tiago foi muito de verdade. Ele é essa pessoa do bem, que gosta de ter uma boa convivência com todos e que dificilmente entra em atritos, mas, se entra, se impõe e coloca suas opiniões. É um cara alegre, enfim, é exatamente o que acabamos de assistir.