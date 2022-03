Romário comemora aniversário da filha e declara: 'Ser seu pai é minha vitória'

18/03/2022 | 15:21



Na última quinta-feira, 17, o senador e ex-jogador Romário usou as redes sociais para comemorar o aniversário de sua filha, Ivy. "Há 17 anos eu segurava em meus braços, pela primeira vez, a minha estrela guia. Ivy, uma princesa do Reino da Alegria, chegou a esse mundo com uma missão: mudar a minha vida e tudo ao seu redor", escreveu logo no início da publicação .

Durante o texto, ele elogiou o quão grande é o coração da filha e revelou que ela o ajudou a entrar nos eixos. "Graças a ela, hoje sou uma pessoa mais sensível e compreensiva. Ser o seu pai é a minha maior vitória. ... Junto com você nasceu a minha melhor versão. Definitivamente, você colocou esse papai nos eixos", declarou.

"Obrigada por dar um novo sentido para a minha vida e por ser essa menina cheia de vida, felicidade, inteligência e amor, encantando a todos que te conhecem. Feliz aniversário, princesa! ... Eu te amo muito! Estarei do seu lado sempre! Parabéns", concluiu. Com mais de 25 mil curtidas, a publicação reúne diversos comentários parabenizando a jovem.