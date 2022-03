Irmã de Kate Moss revela ménage com astro pop e número de parceiros sexuais

18/03/2022 | 15:10



Muitos famosos pensam duas vezes antes de expor sua intimidade, mas sempre existem aqueles que não têm papas na língua. Lottie Moss, por exemplo deixou os fãs intrigados ao revelar na plataforma OnlyFans que já fez sexo a três com um astro pop e seu amigo. Apesar de não revelar os nomes, a moça confessou que foi espetacular.

De acordo com o jornal The Sun, no tal vídeo privado, a irmã mais nova de Kate Moss ainda mostrou alguns sex toys e entregou quantos parceiros sexuais já teve ao longa da vida.

Eu estava muito habituada a sair por aí e me divertir com um monte de caras, mas eu meio que diminuí o ritmo. Provavelmente está na casa dos cem.

Em outro momento, a modelo fez declarações polêmicas sobre drogas ilícitas.

Eu queria fumar mais, mas já estou doida para c*****o. Eu só preciso de umas quatro tragadas para ficar doidona. Eu passei meio que um mês em reabilitação por questões distintas, coisas relacionadas a saúde mental. Gosto de ser aberta em relação a esse tipo de coisa, é muito importante [...] Eu tenho um vício feio e real em cocaína.

Eita!