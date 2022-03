Graciele Lacerda repagina fazenda de Zezé Di Camargo em Goiás

18/03/2022 | 15:10



Graciele Lacerda dá uma repaginada na fazenda É o amor, de Zezé Di Camargo, que fica na cidade de Arapaguaz, em Goiás - na última quinta-feira, dia 17, a influenciadora mostrou o resultado da reforma nas redes sociais.

E a responsável pela mudança foi a arquiteta Amabylle Eiro, que é esposa de Igor Camargo, nora de Zezé - a profissional colocou no local os móveis antigos que sobraram da mansão do sertanejo em Alphaville, já que agora Zezé e Graciele moram em um triplex.

A decoração possui um tom rústico e mantém as fotos dos pais do cantor, Seu Franciso e Dona Helena - a propriedade tem cerca de 1.275 hectares e foi comprada quando o artista ainda era casado com Zilu Camargo.