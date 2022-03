CAS nega pedido e mantém suspensão à Rússia, fora da repescagem da Copa do Mundo

18/03/2022 | 14:27



A Rússia sofreu mais uma derrota no âmbito esportivo nesta sexta-feira. A Fifa informou que a Corte Arbitral do Esporte (CAS) rejeitou o pedido da Federação de Futebol do país para que as sanções contra a seleção nacional e seus clubes fossem anuladas. O Tribunal optou por mantê-los impossibilitados de disputar jogos oficiais por causa da invasão à Ucrânia.

A Rússia sonhava em disputar a repescagem para a Copa do Mundo do Catar com a Polônia, no fim do mês (dias 24 e 29), mas com a confirmação do veto, a rival já está no confronto final por vaga à competição. A punição vale também a atletas de Belarus, banidos porque o país declarou aliança à Rússia.

A Federação russa de futebol ainda tenta anular a proibição da Fifa antes de outra rodada de jogos internacionais marcada para o início de junho. Caso haja uma vitória russa no CAS, os jogos dos playoffs de março teriam de ser repetidos, o que é pouco provável.

A Polônia já se organizou e declarou abertamente que não entrará em campo contra os russos caso haja uma decisão favorável de última instância. O centroavante Lewandowski é um dos líderes do movimento.

Enquanto isso, a atacada Ucrânia ainda tenta se recuperar dos ataques para poder jogar pela repescagem da Copa do Mundo contra a Escócia. O duelo que ocorreria nesta quinta-feira acabou adiado para junho. Quem passar encara o vencedor de País de Gales e Áustria pela vaga no Catar.