Da Redação

Do Diário do Grande ABC



18/03/2022 | 14:09



Atualizada às 14h24

Na manhã desta sexta-feira (18), o Dom Pedro Cipollini, por meio da Diocese de Santo André, informou que vai manter obrigatório o uso de máscaras dentro das igrejas pelo menos até o domingo de Páscoa (em 17 de abril). A decisão foi tomada depois do anúncio feito pelo Governo do Estado de São Paulo, na última quinta-feira (17), que liberou o uso do item em espaços fechados. Por meio do Consórcio Intermunicipal Grande ABC, nesta sexta-feira, o Grande ABC também desobrigou o uso das máscaras em locais fechados.

Em comunicado oficial, a Diocese informou que "em respeito às pessoas mais vulneráveis, idosos, portadores de comorbidades, ou que ainda não estão com a vacinação completa", a determinação é a de que o uso continua sendo obrigatório nas igrejas, capelas e templos até a Páscoa. "Que por amor a Cristo, presente na pessoa dos irmãos mais vulneráveis, possamos voluntariamente renunciar a este “direito” que o Estado nos dá de não usar máscaras em recintos fechados, para usá-las. Isto também é uma escolha nossa pois, a legislação do Estado não proíbe usar máscara em recintos fechados, mas apenas libera seu uso", declaram em nota.