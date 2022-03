Larissa acusa Jade Picon de se relacionar com Paulo André para se beneficiar no BBB22

18/03/2022 | 14:11



Alguém traz o extintor que rolou muito fogo no parquinho durante a reunião dos eliminados do BBB22! Na última quinta-feira, dia 17, os ex-brothers se reencontraram nos estúdios da TV Globo para uma dinâmica ao vivo que continuou no Globoplay. Larissa, por exemplo, colocou a boca no trombone e acusou Jade Picon de ter se relacionado com Paulo André dentro da casa apenas para se beneficiar no jogo, uma vez que foi ex-participante da Casa de Vidro que levou a informação de que o público queria ver um romance entre os dois.

- De forma alguma isso foi levado em consideração. A gente já estava super próximo, em todas as festas a gente ficava no vai ou não vai. E na festa daquele dia calhou de ser líder e eu poder levar ele ao quarto. Até fiquei surpresa de você falar isso no ao vivo, retrucou Jade.

E não parou por aí! Larissa ainda expos uma situação para lá de constrangedora. Ao que parece, a pernambucana e Picon estavam em um mesmo evento na noite anterior, dia 16, e a moça simplesmente a ignorou.

- Numa entrevista, você [Jade] disse que queria levar todo o Quarto Lollipop, Scooby, PA e Lina para fora. E, quando você me viu no evento ontem, simplesmente não falou comigo. Não deu nem um oi, entregou Lari.

- Mas eu não te vi, meu amor, respondeu Jade, sem graça.

- Você viu. Você viu sim. Você estava de costas para mim, mas você viu. E as pessoas começaram a me perguntar se estava acontecendo alguma treta entre a gente. Estou falando isso porque tiveram pessoas que presenciaram, não é fanfic, rebateu.

- Se você me viu e eu não te vi, porque você não veio falar comigo? Eu fui uma das pessoas que fez toda uma estratégia para tentar te salvar do paredão. Vejo isso até como uma forma de ingratidão. Mas está tudo certo. Não quero lavar roupa suja. Se eu tivesse te visto, teria te cumprimentado, finalizou Picon.