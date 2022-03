Gusttavo Lima perde ação de processo avaliado em 20 milhões de reais sobre autoria de música

18/03/2022 | 14:11



Deu ruim para Gusttavo Lima! Durante o processo sobre a autoria da música Fora do Comum, o Superior Tribunal da Justiça negou uma ação milionária do sertanejo. O cantor alega que escreveu a canção em parceria com De Lucca enquanto o compositor afirma que é o único autor.

O processo, avaliado em 20 milhões de reais, está rolando na Justiça desde 2016, já que nenhum dos dois pretende abrir mão de seus direitos. Anteriormente, Gusttavo até tentou colocar um ponto final na batalha e ofereceu 50 mil reais ao compositor, que não aceitou.

A defesa do cantor também entrou com um recurso para finalizar a ação, alegando que teria sido protocolada fora do prazo por lei, mas uma segunda instância permitiu a continuidade no tribunal goiano, sem previsão de data de finalização.

Eita!