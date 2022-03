Bruna Marquezine diz ter duvidado do seu talento por comentários de colegas de profissão: Vi gente querendo me sabotar

18/03/2022 | 14:10



Bruna Marquezine, 26 anos de idade, que está escalada para atuar no filme Besouro Azul, da DC Comics, contou para o jornal Folha de São Paulo que duvidava do seu talento por conta de comentários de seus colegas de profississão que a rotulavam como namorada no Neymar.

Vi gente querendo me sabotar, se unindo para fomentar ódio, achando legal quando eu era diminuída a namorada do Neymar mesmo tendo visto de perto minha trajetória, contou.

A artista ainda disse que, a partir de então, começou a duvidar de sua capacidade artística.

Foram anos vendo as pessoas [do meio artístico] fazendo eu duvidar do meu valor, do meu esforço. Não era drama. Pensava, será que um dia já fui atriz, porr*? Por que é tão difícil mostrar que sou assim? Por que fazem isso, se unem para bater numa pessoa que está lutando?.

Marquezine agora irá fazer parte do elenco de Besouro Azul - a produção tem estreia prevista para agosto de 2023.