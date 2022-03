Em São Bernardo, três linhas sofrerão alterações no itinerário a partir de sábado

Da redação



18/03/2022 | 13:59



A Prefeitura de São Bernardo informa, por meio da Secretaria de Transportes e Vias Públicas, que, a partir deste sábado (19), as linhas municipais 07-Cooperativa/Paço; 7-A Mizuho/Paço e 7N – Circ. Jd. Nazareth/Rodoviária que atendem a região do bairro Cooperativa sofrerão alterações nos itinerários devido a mudanças viárias na Estrada Sadae Takagi e na Estrada Fukutaro Yida:

Linha 07 – Cooperativa/Paço: Atualmente, a linha atende a região com dois itinerários,

via Estrada da Cooperativa e Via Castelo Branco. A partir de sábado (19/3), passará a atender o itinerário apenas via Av. Castelo Branco.

Linha 7A – Mizuho/Paço: Passará a atender até o bairro Cooperativa (Polo Industrial) a fim de suprir o atendimento da linha 07 (via Estrada da Cooperativa).

Linha 7N – Circ. Jd. Nazareth (Três Marias)/Rodoviária: A partir da Rua João XXIII, atenderá pelas ruas Manoel Messias da Silva, Faustino Negri e Rosa Borali Tosi no

sentido Bairro/Centro e deixará de atender o trecho da Estrada Fukutaro Yida (Vila Antunes) no sentido Centro/Bairro. Esse trecho será contemplado com o novo atendimento da linha 7A –Mizuho/Paço.