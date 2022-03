O Baile do Nêgo Véio 2: emoção do começo ao fim com hits que marcaram época

Da Redação



18/03/2022 | 13:12



O cantor Alexandre Pires se apresenta neste sábado (18) no palco do Estância Alto da Serra (Estrada Névio Carlone, 03 - Riacho Grande), em São Bernardo, com o show O Baile do Nêgo Véio 2. A previsão é de que a casa abra às 20h e o show inicie às 23h. Os ingressos estão a venda pelo site do Ticket 360. É necessário apresentar o comprovante de vacinação para acessar a casa.

CONHEÇA MAIS O BAILE DO NEGO VÉIO - Cenografia impecável, um show de luzes único e efeitos especiais que trazem emoção do começo ao fim. São com esses diferenciais que a segunda edição do projeto “O Baile do Nêgo Véio” foi lançada no dia 8 de fevereiro de 2020. A turnê, que traz o cantor e compositor Alexandre Pires em uma atuação surpreendente no palco, promete conquistar ainda mais o carinho do público.

Mais uma vez, a aposta do artista foi em diversos gêneros musicais que marcaram época, como por exemplo, o axé music, o sertanejo, o forró, além, é claro, do melhor do pagode, com hits de quando o cantor era vocalista do grupo Só Pra Contrariar e emplacou os sucessos “Mineirinho”, “Depois Do Prazer” e “Essa Tal Liberdade”.

Com direção musical de Pedro Ferreira, cenografia de Zé Carratu e iluminação por Leandro Silveira, o show tem duração de três horas e conta com inúmeras trocas de figurino.

Responsável pela cenografia da turnê, Zé Carratu aponta alguns detalhes do cenário totalmente orgânico, analógico e construído em um formato que pode ser transportado com praticidade, facilitando a logística, mesmo em viagens de avião, tudo para manter a grandiosidade do espetáculo em qualquer situação. Trata-se de múltiplas imagens, construídas em tules e impressões de estamparia, com três cenários montados em sobreposições que são trocados com o andamento do show, como se fosse um truque de mágica.

Na iluminação, Leandro Silveira garante algo grandioso com efeitos e diversos momentos onde as luzes literalmente dançam no palco juntamente com o artista.

Alexandre Pires, que também assina a direção artística do espetáculo, apresenta um repertório com mais de 40 hits que mexem com a memória afetiva do público.

Algumas canções, escolhidas a dedo pelo cantor, relembram diversas épocas do mercado fonográfico dos anos 90. Para abrir o baile, foram selecionadas várias músicas como “Tá Afim De Sambar” do grupo Os Morenos e “Mal Acostumado” de Araketu.

Para agitar os expectadores com o melhor do axé, verdadeiros hinos que já estão na boca do povo deixam o clima ainda mais contagiante, entre eles: “Beleza Rara” e “Me Abraça”, ambas da Banda Eva e “Carrinho de Mão” do grupo Terra Samba.

“Nem Dormindo Consigo Te Esquecer”, “Estrela Perdida”, “Coração Está Em Pedaços”, “Temporal De Amor”, “Fricote” e “Brincar De Ser Feliz”, são alguns dos sucessos do sertanejo interpretados por Alexandre Pires durante o show. Já no forró, “Rindo À Toa” e “Xote Dos Milagres” do Falamansa fazem um convite especial para todos dançarem no embalo do baião, arrasta-pé e do xaxado.

Mas o espetáculo só se torna completo quando o melhor do pagode entra em cena e traz músicas como “Deixa A Vida Me Levar” que ficou conhecida na voz de Zeca Pagodinho, “Samba de Arerê” do grupo Revelação e a inesquecível “A Barata” do Só Pra Contrariar.

Levando para todo o Brasil um show musical de primeira qualidade, “O Baile Do Nêgo Véio 2” é uma imersão em bons tempos que certamente estão gravados na memória e na história das pessoas, e também um convite para que as novas gerações se divirtam com canções que sempre estarão presente no coração de todos.

Vale ressaltar que a turnê que estreou em fevereiro na Arena Jeunesse no Rio de Janeiro, já tem shows confirmados nos Estados de São Paulo, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Rio Grande do Norte, Paraná e Acre. Para conferir a agenda completa, basta acessar o site oficial do artista em: www.alexandrepires.com.