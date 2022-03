Fast fashion: primeira loja pop-up da Shein chega ao Brasil

Bianca Bellucci

18/03/2022



A primeira loja pop-up da Shein no Brasil será inaugurada neste sábado (19). A gigante chinesa do varejo de fast fashion escolheu a cidade do Rio de Janeiro para receber a novidade. O espaço funcionará no shopping VillageMall até 27 de março.

Em um showroom de 485 m², os clientes terão acesso a mais de 3 mil roupas e acessórios inspirados na temática “Shein no Rio”. As peças expostas na loja poderão ser compradas via QR Code, tendo 15% de desconto.

O objetivo da marca é oferecer uma experiência em 360º do e-commerce, permitindo que os clientes sintam os tecidos e as texturas. Vale ainda ressaltar que a unidade do VillageMall é a primeira loja pop-up da Shein de uma série que deve ser lançada no País ao longo do ano.