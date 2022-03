Da Redação

18/03/2022



O ex-governador de São Paulo Geraldo Alckmin anunciou na manhã desta sexta-feira (18) que se filiará ao PSB (Partido Socialista Brasileiro). A expectativa é que o político, que revelou a informação por meio de suas redes sociais, seja indicado como vice na chapa de Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Alckmin deixou o PSDB (Partido da Social Democracia Brasileira) no fim do ano passado, após 33 anos de filiação. A cerimônia de filiação deve ocorrer na próxima quarta-feira (23), em Brasília.

Em sua postagem, o ex-tucano lembrou do ex-governador de Pernambuco Eduardo Campos, liderança do PSB que morreu em acidente aéreo em Santos em agosto de 2014, quando disputava a Presidência naquele ano, usando a frase “Não vamos desistir do Brasil”, usada pelo então presidenciável naquela campanha. “O tempo de mudança chegou! Depois de conversar muito e ouvir muito eu decidi caminhar com o Partido Socialista Brasileiro - PSB. O momento exige grandeza política, espírito público e união. A política precisa enxergar as pessoas. Não vamos deixar ninguém para trás. Nosso trabalho para ajudar a construir um país mais justo e pronto para o enfrentamento dos desafios que estão postos está só começando”, disse Alckmin.

Quatro vezes governador de São Paulo, Alckmin foi candidato a presidente pelo PSDB em 2006, quando foi derrotado no segundo turno por Lula, e em 2018, quando amargou a quarta posição, com apenas 4,76% dos votos

Antes de mudar a direção para a candidatura petista, Alckmin esteve perto de consolidar candidatura ao governo de São Paulo, pelo PSD. Mas desistiu da empreitada após a movimentação de líderes do PT e PSDB para aproximar Alckmin de Lula.