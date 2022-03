Anitta comenta descontrole de Natália no BBB22: Nessas situações saio de perto e deixo surtando sozinho

18/03/2022 | 11:10



Natália virou assunto na web desde que teve uma crise no BBB22. Como você viu aqui no ESTRELANDO, após brigar com Lina na última Festa do Líder, a designer de unhas bateu em móveis e jogou uma cadeira no chão. Ao ficar sabendo da situação, Anitta deu sua opinião em um comentário nas redes sociais.

Eu aplaudo quem fica cuidando porque eu nessas situações saio de perto e deixo surtando sozinho.

A cantora não é a única a compartilhar desse posicionamento. Muitos internautas desaprovaram o comportamento de Natália, a ponto de a equipe da sister divulgar um comunicado em sua defesa.

Em parte do texto, eles escreveram:

Confinar pessoas em um ambiente cheio de estímulos físicos e visuais gera ansiedade e angústia. Se você disponibiliza álcool, é no mínimo um convite ao surto. Isso é uma bomba para pessoas com históricos como o da Natália. Natália tem traumas por rejeição, abandono, preterimento e preconceitos, não só em relacionamentos românticos mas também em relacionamentos de amizade. Alguém parou pra pensar os porquês de uma crise em que o motivo principal foi o desconforto com as amigas?

E continua:

A situação emocional e psicológica da Naty também reflete na progressão do vitiligo. A pele é um dos primeiros órgãos a sinalizar que algo não vai bem no nosso organismo. A Naty não tinha a manchinha em cima do olho e agora está aumentando, devido ao estresse e ansiedade lá dentro. A Natália já vem segurando muitas coisas desde o início. Ela já foi humilhada em jogo da discórdia, atacada e indicada para três paredões. Isso vocês escolheram esquecer ou a memória é fraca mesmo? Independente do que as pessoas acham enquanto público, ela já está machucada. Natália já havia falado sobre como se sentia com as meninas e já tinham se resolvido perante esses assuntos. Porém, ontem novamente com todos os fatores já citados, somado a assuntos resolvidos pela metade, ela teve mais uma crise e isso é preocupante demais

A equipe também revelou que ataques racistas contra Natália se intensificaram após o ocorrido, e que medidas cabíveis serão tomadas.

Crises assim não tem graça e não são temas pra memes. Parem de ridiculizar a imagem dela. Os preconceitos, a falta de empatia e o descaso que a sociedade tem com as questões psicológicas e emocionais, fazem com que muitos que estão em sofrimento nem ao menos saibam q precisam de ajuda. Estamos passando pra lembrar que independente de qualquer coisa, não vamos tolerar comentários racistas, machistas e que ferem a pessoalidade dela. A maioria das coisas configuram crimes e iremos tomar as medidas cabíveis em relação a isso, afinal, internet não é terra de ninguém. A Natália tem sim muitos fãs que apoiam e defendem, mas está ficando insustentável o formato de hate que outras torcidas decidiram adotar. Hate não, CRIME! Vocês gostando ou não da Natália, não dá o direito de ferir, ridicularizar e atacar a imagem dela como vem acontecendo. Hoje ela e as meninas tiveram uma conversa em que nada foi resolvido, afinal, está recente, mas na conversa, a Natália pediu desculpas, assumiu seus erros e isso só mostra o quanto ela gosta das amigas e não quer perdê-las. Acreditamos que as meninas também sintam o mesmo. Esperamos que todo esse acontecimento só fortaleça a Naty, Lina e Jessi para que elas consigam pegar essa liderança de hoje. Esperamos que a Naty fique bem psicologicamente nos próximos dias e as meninas também! Com isso, encerramos esse assunto por aqui!

Na manhã da última quinta-feira, Natália fez um atendimento com a psicóloga do reality.