Contrato de Nívea Maria com a Globo chega ao fim: - São 50 anos de respeito pela emissora

18/03/2022 | 11:10



Chega ao fim o contrato exclusivo de Nívea Maria com a TV Globo. A atriz veterana assinou com a emissora em 1971 e, a partir do mês que vem, não fará mais parte do elenco fixo. Foram 51 anos de parceria, marcados por inúmeros papeis icônicos. Contudo, não será uma completa despedida - as portas ainda estão abertas para contratos por obra.

Em entrevista à colunista Patrícia Kogut, a artista revelou sentir um misto de dever cumprido e saudades.

- Cheguei à Globo vinda da rede Excelsior e Tupi de São Paulo, daquele time de pioneiros da TV Brasileira. São 50 anos de respeito pela emissora, respeito dos nossos colegas, do público e da imprensa. Foram muitas experiências extraordinárias. Fiz trabalhos antológicos em séries, no humor e nas novelas. E personagens importantes da nossa literatura que me marcaram e marcaram o grande público, como em A moreninha, Maria, Maria, Gabriela, A casa das sete mulheres etc.

Aos 75 anos de idade, Nívea está pronta para explorar as novas possibilidades que estão por vir.

- Me sinto como aquela menina que pisou pela primeira vez no estúdio. Estou pronta e preparada para novos voos num misto de tensão e ansiedade para as novas possibilidades que já estão chegando. Minha arte está pronta para ser reinventada.