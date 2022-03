Maíra Cardi conta detalhes de como é ver Arthur Aguiar no BBB22 e revela que a filha sente muita saudade do pai: Ela sofre e chora

18/03/2022 | 11:10



Na noite da última quinta-feira, dia 17, o ESTRELANDO marcou presença na festa de lançamento do DVD de Matheus e Kauan, Se Melhorar Estraga, e conversou com exclusividade com Maíra Cardi, a responsável por intermediar as perguntas à dupla.

Com o marido confinado na casa mais vigiada do Brasil, a coach revelou que fica com o coração apertadinho em ver tudo que está acontecendo com Arthur Aguiar no BBB22. Segundo ela, existe o lado positivo e negativo.

- A gente fica com o coração apertadinho, porque a gente sofre junto quando rolam as brigas, quando falam mal, mas ao mesmo tempo estou amando porque o Brasil inteiro está adorando ele, todo mundo dizendo que ele vai ganhar. Tem o lado muito bom e o lado muito ruim.

Questionada se ela acha que ele realmente vai levar o grande prêmio, Maíra ri e afirma:

- Eu acho que ele leva, tenho que achar.

Quem acompanha Maíra nas redes sociais sabe o quanto ela se mostra atenta em tudo que está rolando, uma prova disso foi um breve desentendimento que ela teve com Luana Piovani nos últimos dias. Se definindo como uma mulher de opinião forte, Maíra deixou claro que tudo o que fala é com propriedade.

- Eu sempre tive uma personalidade muito forte de falar o que eu penso, de saber me colocar, eu nunca comentei de BBB porque eu nunca assisti televisão, mas com ele lá é completamente diferente, eu estou vivenciando isso. Eu tenho uma equipe muito grande de pessoas que eu montei pra ele, a gente assiste o tempo inteiro, 24h, e essas pessoas vão me dizendo tudo que está acontecendo e eu vou assistindo. Então, quando eu falo, eu falo com propriedade. E eu consigo porque é com amor né, então tudo muda.

Maíra também falou sobre a filha Sophia, fruto do casamento com Arthur. Segundo ela, a herdeira, de apenas três anos de idade, está sofrendo com a saudade do pai.

- Ela está ótima, graças a Deus, mas não assiste porque ela sofre, ela tem muita saudade, chora e tal. Então eu procuro não deixá-la assistir. Vê uma coisa ou outra, mas muito pouco.

Sobre os lamentáveis ataques que a pequena sofreu recentemente nas redes sociais, Maíra afirmou que não se importa e deu graças a Deus por ela ainda não entender a maldade do mundo:

- Olha, graças a Deus, como ela é muito pequenininha ela não sabe disso, então não me afeta em nada, porque a opinião do outro diz mais sobre ele do que sobre mim ou sobre ela. Eu fico triste por esse mundo que ela vai viver daqui uns anos, como ela vai viver e conviver nesse mundo, isso me assusta, mas não agora porque graças a Deus ela não sabe.